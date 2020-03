Szkocja: 6 lat więzienia dla Polaka, który zaczął dusić jednoroczne dziecko

Na sześć lat więzienia skazano emigranta z Polski, który próbował zabić płaczącego niemowlaka. 26-letni Łukasz Ch. utrzymywał, że nic nie zrobił, ale szkocki sąd uznał go winnym.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC Sąd Najwyższy w Edynburgu wydał wyrok w sprawie Polaka, który nie tylko groził, ale i ścisnął za szyję płaczące dziecko. 26-letni Łukasz Ch. został skazany na sześć lat pobytu za kratkami. Przypomnijmy, 6 sierpnia ubiegłego roku nasz rodak wyrwał z chodzika dziecko w wieku jednego roczku, które zanosiło się płaczem. Groził, że je zabije. Chwycił maluszka za szyję i mocno ścisnął. Tak, że miało problemy ze złapaniem oddechu.

"Bez innego, niż płacz dziecka, wyraźnego powodu, zagroziłeś mu śmiercią, złapałeś i ścisnąłeś za szyję, ograniczając oddychanie i raniąc" - mówił przy wydawaniu wyroku sędzia Norman McFadyen, przytaczany przez BBC. Oprócz wspomnianych wyżej sześciu lat pozbawienia wolności mężczyzna został skazany na dodatkowe dwa lata nadzoru.

Warto w tym miejscu dodać, że Łukasz Ch. już wcześniej był karany. Skazano go na 30 dni więzienia po tym, jak dokonał napaści na kobietę.

"Był to bezsensowny atak na bezbronne dziecko" - komentował oficer Iain Ramsay z Police Scotland. "Ch. zajmował się dzieckiem i miał je chronić. Zamiast tego poddał ją przerażającej próbie, na co nie ma żadnego uzasadnienia".

Stający w obronie naszego rodaka adwokat Jim Stephenson do samego końca zapewniał, że Polak nie przyznaje się do winy. Zwracał również uwagę na sytuację życiową Ch. Otóż mężczyzna przyjechał do Szkocji w 2017 roku. Cała jego najbliższa rodzina pozostała w Polsce. Podczas pobytu w więzieniu Edynburgu nikt nie będzie go odwiedzał, a dodatkową przeszkodą będzie brak znajomości języka angielskiego.