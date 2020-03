Para z Polski wygrała brytyjski program taneczny - Jowita i Michał triumfowali w "The Greatest Dancer" [wideo]

Para polskich tancerzy triumfowała w emitowanym na falach BBC One programie "The Greatest Dancer" - Michał i Jowita w wielkim stylu rozprawili się ze swoją konkurencję i zaimponowali telewidzom.

"The Greatest Dancer" to jeden z najpopularniejszych brytyjskich programów tanecznych, który został stworzony przez słynnego Simona Cowella. Poszczególne występy oceniane są zarówno przez jury, jak i widzów, którzy ostatecznie wybierają zwycięzcę. Pierwsza seria trwała od 5 stycznia do 23 lutego 2019 i wygrała ją 14-letnia tancerka Ellie Fergusson z Livingston. Drugi sezon rozpoczął się 4 stycznia 2020 i zakończył w zeszły weekend. Tym razem triumfowała w nim para pochodząca z naszej ojczyzny, z Polski.

Jowita Przystał i Michał Danilczuk wspólnie tańczą już od ośmiu lat, a poznali się na obozie tanecznym. Nasi rodacy specjalizują się w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. W finałowym akcie "The Greatest Dancer" odprawili z kwitkiem tańczącego solo Harrisona, duet Lily i Joseph oraz Dancepoint. Jak czytamy na łamach "The Daily Mirror" ich wygrana została oceniona jako zaskoczenie. Brytyjscy widzowie obstawiali raczej Josepha i Lily. W programie ich mentorką była Oti Mabuse, spod ręki której w zeszłym sezonie również wyszła zwyciężczyni.

27-letni Michał i 25-letnia Jowita nie tylko zgarnęli główną nagrodę w wysokości aż 50 000 £, ale dzięki triumfowi w "The Greatest Dancer" zobaczymy ich również w programie "Strictly Come Dancing", protoplastę oryginalnego formatu "Dancing with the Stars", a więc słynnego "Tańca z gwiazdami".

"Nie wiem, co powiedzieć! Chcę podziękować wszystkim, którzy głosowali, i dziękuję Oti za danie nam okazji na pokazanie tego, co potrafimy. Dziękuję również Michałowi za podnoszenie mnie każdego dnia przez dwanaście godzin!" - komentowała przed kamerami Jowita tuż po tym, jak oficjalnie ogłoszono wyniki w rozmowie z Jordanem Banjo.

Nasi rodacy mieszkają w Londynie od roku i regularnie swoimi umiejętnościami popisują się w różnych programach tanecznych. W 2012 roku brali udział w popularnym programie telewizyjnej Jedynki "Jaka to melodia".