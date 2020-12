Brytyjczycy są „życzliwi i zawsze uśmiechnięci”? Sarkastyczne pytanie Polaka wzbudziło lawinę komentarzy!

Fot. Getty

Czy większość Brytyjczyków to życzliwi, uprzejmi i zawsze uśmiechnięci ludzie, czy też jest to pewna ich poza, która niewiele ma wspólnego z rzeczywistością? Zobaczcie, jak na sarkastyczne pytanie jednego z Polaków odpowiedzieli inni rodacy żyjący na stałe w UK!

„Ja z takim pytaniem... Czy w Europie jest jeszcze jakaś inna Anglia? Bo czytając te Wasze posty/komentarze o życzliwych Brytyjczykach, zawsze uśmiechniętych ludziach na ulicy i w sklepach, i ciągle pomocnych Anglikach, którzy nic nie robią, tylko czekają jak tu komuś gdzieś pomóc.. To mam wrażenie, że ja trafiłem do nie do tej Anglii co trzeba..” - w ten właśnie sposób jeden z Polaków żyjących na Wyspach sprowokował swoich rodaków do dyskusji na temat prawdziwej lub tylko pozornej uprzejmości poddanych Elżbiety II. I szybko został skontrowany przez kilku internautów, którzy są zdania, że dostajemy od innych to, co sami im dajemy. „Czy Ty jesteś uczynny dla ludzi? Czy Ty się uśmiechasz? Ogarniasz starszym sąsiadom zakupy podczas pandemii? Dajesz sąsiadom kartki świąteczne i częstujesz piernikiem? Będąc na spacerze,witasz się z mijanymi nieznajomymi?” - takimi pytaniami zarzuciła Polaka jedna z internautek. A inna dodała: „Jestem w Anglii 7. rok, jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się spotkać tutaj kogoś niemiłego, mówię oczywiście o Anglikach. Uważam, że jeśli Ty jesteś w porządku, oni są tacy sami”.

Jacy są Brytyjczycy?

Pytanie Polaka większość rodaków podzieliło jednak na dwa obozy. Jedni, opierając się na własnym doświadczeniu, stwierdzili z pełnym przekonaniem, że Brytyjczycy to szczerzy ludzie, od których Polacy mogliby się uczyć uprzejmości, natomiast inni z pełnym przekonaniem zaznaczyli, że w zachowaniu poddanych Elżbiety II jest dużo fałszu i obłudy. Którzy z nich mają rację według Was? Przeczytajcie poniższe komentarze i oceńcie sami!

„W swojej pracy miałam 25 mężczyzn w swoim departamencie, jedna Polkę..... Szczerze?? Byli super pomocni! Wręcz kochani!! Nikt mi nie napsuł tylu nerwów co rodak.... Smutne, ale prawdziwe”;

„U nas sąsiedzi przynoszą co roku dzieciom prezenty na święta, urodziny itd.”;

„I Anglik ma dwie twarze, tu ci słodzi a za plecami.... Wszędzie jest tak samo, w Polsce się zmieniło na lepsze, a tutaj różnie bywa.. W mniejszych miejscowościach ludzie się więcej uśmiechają, w większych różnie bywa...”;

„Dużo ludzi tu na forum pisze o Anglikach, jacy to oni są ZAWSZE uśmiechnięci, ZAWSZE pomocni, ZAWSZE życzliwi, a Polacy to tylko rasiści, chamy itp. Serio gdybym nie mieszkał nigdy w UK, to może bym w to uwierzył, ale mieszkałem w swoim życiu w 3 różnych krajach i wszędzie znajdziesz ludzi uśmiechniętych i smutnych, pomocnych i takich, którzy wbiją Ci nóż w plecy.. Tu nie chodzi o narodowość, tu chodzi o człowieka”;

„W pracy prawie sami Anglicy i dzięki Bogu. Mam im dużo do zarzucenia, że leniwy, że niechlujni, że ignoranci, ale dzisiaj pojechałam do polskiego sklepu (rozumiecie święta) i się przeraziłam, przez najbliższy miesiąc nic złego nie powiem na Angoli. A jeszcze do tego przed chwilą przyszedł sąsiad Anglik ze słodyczami dla dzieci i żubrówką dla chłopa, i jak ja mam na nich narzekać”.

