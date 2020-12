"Wyjechałam trochę zarobić, podszkolić angielski - zostałam na 12 lat" - znacie to? Poznaj historię emigrantki z Polski w UK [WIDEO]

"Przyjechałam w nieznane. Planowałam przyjechać na 1 rok. Chciałam poprawić znajomość języka angielskiego, zarabiać "kupę kasy" i cieszyć się życiem. Zaczęłam w Tesco na nocnej zmianie i zostałam tam przez..."

... tak czytamy w opisie dostępnego na YouTube filmu zatytułowanego "Wyjechałam do Anglii, żeby zarobić - dlaczego wyjazd do pracy zamienił się w wieloletnią emigrację?", który ukazał się na kanale "Polacy za granicą online".

Dlaczego wyjechałam z Polski i zostałam w UK na stałe?

Historia bohaterki filmu i rozmówczyni prowadzącego kanał Marka Wanata w pewien sposób może wydawać się modelowym przykładem brytyjskiego imigranta dla obecnego pokolenia emigrantów z Polski na Wyspach. Z jednej strony mieliśmy bowiem tych, którzy po 2004 roku wyjeżdżali na Wyspy z zamiarem emigracji na dłużej lub wręcz na stałe.

Powodem takiej decyzji był brak perspektyw w kraju ojczystym. Z drugiej strony jednak byli też ci, którzy planowali klasyczne "saksy", a więc relatywnie krótkotrwałe i czasowo ograniczenie wyjazdy mające na celu zarobienie pewnej sumy pieniędzy, ale także zdobycie dodatkowego doświadczenia, podszkolenie angielskiego. W tych przypadkach w zasadzie nie planowano pozostania na dłużej, na stałe w UK, ale bardzo często z czasem zamieniały się na trwałą lub długotrwałą emigrację do UK.

Poznaj historię polskiej emigrantki - czy Twój przypadek był podobny, czy całkiem inny?

Czy Pani Patrycją jest właśnie przykładem takiej osoby? Jakie było jej doświadczenie emigracji? Jak wyglądała jej historia? Zapraszamy do obejrzenia tego interesującego materiału:

