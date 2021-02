To nie koniec negocjacji ws. Brexitu? Wielka Brytania prosi UE o przedłużenie okresu karencji aż do 2023 roku

To nie koniec brexitowych negocjacji?

Fot. Getty

Brytyjski minister Michael Gove zwrócił się do Unii Europejskiej o przedłużenie aż do 2023 roku okresu karencji na pełne kontrole towarów wymienianych między Wielką Brytanią a Irlandią Północną. Okres karencji miał się zakończyć 31 marca 2021. Jaki jest powód brytyjskiej prośby?

Wydawałoby się, że po zakończeniu okresu przejściowego negocjacje między UK a UE bezpowrotnie odeszły w zapomnienie, a z nimi czas wiecznego „przedłużania” wprowadzania w życie post-brexitowych ustaleń. Jak się okazuje - nic bardziej mylnego, ponieważ w tym tygodniu Zjednoczone Królestwo wystosowało do Unii Europejskiej prośbę o wydłużenie tzw. okresu karencji dotyczącego wymiany handlowej między Wielką Brytanią a Irlandią Północną na Morzu Irlandzkim.

Na czym polega brexitowy okres karencji?

Przypomnijmy, że w ramach umowy ws. Brexitu obie strony zgodziły się na trzymiesięczny okres karencji na kontrole towarów spożywczych transportowanych przez supermarkety i niektóre inne przedsiębiorstwa hurtowe. Karencja dotyczy transportu z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej. Celem trzymiesięcznej karencji, która zgodnie z umową powinna zakończyć się 31 marca 2021, jest złagodzenie skutków Brexitu.

Obecnie na Morzu Irlandzkim przepisy unijne w zakresie ceł i standardów nie są jeszcze w pełni egzekwowane. Jednak ta część przepisów, która została już wprowadzona w życie, stała się źródłem poważnych napięć na granicy - w tym anonimowych gróźb w stosunku do funkcjonariuszy granicznych.

Zgodnie z protokołem północnoirlandzkim zawartym w mowie ws. Brexitu, Irlandia Północna wciąż pozostaje w jednolitym rynku UE - aby uniknąć powrotu tzw. „twardej granicy” na Zielonej Wyspie. Z jednolitego rynku UE wystąpiły jednak pozostałe części UK. Oznacza to, że cały ciężar kontroli granicznych został przeniesiony z granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną na granicę między Irlandią Północną w resztą UK, która przebiega na Morzu Irlandzkim.

To nie koniec negocjacji ws. Brexitu?

W związku z obawami o dalsze zaostrzenie i tak już napiętej sytuacji w Irlandii Północnej, a także o zbyt duże i gwałtowne obciążenie brytyjskich przedsiębiorców dodatkowymi przepisami, minister Michael Gove wystosował list do UE w imieniu UK. W liście, skierowanym do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Marosa Sefcovica, rząd Wielkiej Brytanii poprosił się o przedłużenie okresu karencji łącznie aż do 2023 roku. W środę około godziny 17:00 minister Gove odbędzie w tej sprawie rozmowę wideo z Sefcovicem. Oprócz przedłużenia okresu karencji, minister Gove prosi UE również między innymi o wyznaczenie wspólnego obszaru transportu zwierząt domowych między Wielką Brytanią a całą wyspą Irlandii.