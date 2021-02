Popłoch na granicy z Irlandią Północną. Wstrzymano kontrole transportów żywności

Sytuacja na granicy z Irlandią Północną robi się coraz bardziej napięta w związku z groźbami, które pojawiają się wobec pracowników granicznych, co ma z kolei związek z niezadowoleniem związanym z irlandzkim protokołem. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników wstrzymano kontrole transportów żywności pochodzenia zwierzęcego na granicy z Irlandią Północną.

Północnoirlandzkie Ministerstwo Rolnictwa wydało w poniedziałek decyzję „kierując się dobrem pracowników, o tymczasowym zawieszeniu fizycznych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego w Larne i Belfaście” w oczekiwaniu na dalsze rozmowy z irlandzką policją (PSNI). We wtorek policja ma przeprowadzić rozmowy z partnerskimi agencjami na temat fizycznych kontroli w portach w Belfaście i Larne, co jest związane z rosnącymi groźbami związanymi z protokołem irlandzkim.

Rzecznik Ministerstwa Rolnictwa powiedział:

- Sytuacja będzie nadal sprawdzana, a w międzyczasie będą przeprowadzane pełne kontrole dokumentów jak zazwyczaj.

Edwin Poots, irlandzki minister rolnictwa tłumaczył, że decyzję o wstrzymaniu kontroli bezpośrednich na granicy podjął po konsultacji ze swoimi pracownikami, aby wycofać z portów personel.

In consultation with my staff I have decided to withdraw staff from Belfast and Larne ports tonight.

There safety remains paramount.

I have spoke to HMG Ministers and outlined the issues of concern.

I welcome the support of my party leader in making such a significant decision