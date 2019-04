Brexit Party jest już TRZECIĄ siłą polityczną w UK przed eurowyborami - w co gra Nigel Farage?

Podczas konwencji w Coventry były lider UKIP`u zapowiedział swój wielki powrót na scenę polityczną. Chyba nikt nie spodziewał sie, że Brexit Party tak szybko zdobędzie tak duże poparcie. Nowy projekt Nigela Farage`a według sondaży YouGov jest już trzecią siłą brytyjskiej polityki przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

- Koniec z panem miłym - deklarował eurosceptyczny polityk. Starając się o mandat posła Parlamentu Europejskiego Farage zapowiada prawdziwą "rewolucję demokratyczną" w brytyjskiej polityce, a zbliżające się majowe wybory to zaledwie "pierwszy krok" w tym celu. - Jesteśmy lwami prowadzonymi przez osły - komentował człowiek, którego można określić ojcem chrzestnym Brexitu, mając na myśli obecną sytuację. Według Nigela Farage`a obecna władza zdradziła Brexit i tylko on może zrobić z projektem wyjścia Wielkiej Brytaniie z UE porządek.

Nigel Farage zamierza startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Internauci nie pozostawiają na nim suchej nitki

Czy skompromitowany kłamstwami z kampanii przed referendum brexitowym polityk ma szansę na osiągnięcie dobrego wyniku wyborczego? Wydawałoby się, że nie, ale... Cofnijmy się do 2014 roku. Kierowany przez Farage`a UKIP wygrał wybory do europarlamentu i dokonał rzeczy historycznej - były to bowiem pierwsze od 1906 roku (!!!) wybory na Wyspach, które nie zostały wygrane przez torysów lub laburzystów. Teraz, Brexit Party może pochwalić się mianem trzeciej siły w kontekście majowych wyborów. Według sondaży YouGov ich poparcie wynosi 15% i jest zaledwie o 1 procent mniejsze od wyniku drugiej Partii Konserwatywnej!

Skąd takie poparcie dla Farage`a i jego projektu? Otóż wygląda na to, że wyborcy tradycyjnie popierający torysów odwrócili się od stronnictwa Theresy May niezadowoleni ze sposobu, w jaki radzi ono sobie z Brexitem. To osoby, które są gotowe na wyjście z UE bez umowy i szukająca porozumienia z Brukselą polityka May im nie odpowiada. Szef Brexit Party doskonale wyczuł społeczne nastroje i "przejął" sporą część elektoratu Partii Konserwatywnej, która w obliczu wyborów zanotowała znaczący spadek poparcia.

Paradoksalnie, jednym z największych rywali nowego tworu na scenie politycznej nie będzie Partia Pracy czy Liberalni Demokraci, a więc ich programi oponenci, ale właśnie United Kingdom Independence Party! UKIP i partia brexitowa biją się o tych samych wyborców, a najzacieklejsze ataki na Farage`a wychodzą ze strony Gerarda Battena, który nie ma wątpliwości, że Partia Brexitu powstałą tylko dlatego, żeby jej lider znowu trafił do Brukseli...