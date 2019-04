Przerwa wielkanocna: Theresa May uciekła przed brexitowym zgiełkiem do Walii. Ale polityczne przepychanki toczą się i bez premier

Fot. Getty

Po zakończeniu nadzwyczajnego szczytu ds. Brexitu w Brukseli, Theresa May udała się na zasłużony odpoczynek w ramach przerwy wielkanocnej. Ale w Londynie życie polityczne nie zamarło – mimo nieobecności premier negocjatorzy Partii Konserwatywnej nadal prowadzą rozmowy z negocjatorami Partii Pracy, niektórzy torysi promują się, by uzyskać poparcie w walce o fotel premiera, a Nigel Farage w najlepsze atakuje polityków każdej opcji, nazywając ich brexitowymi zdrajcami.

Tegoroczna przerwa wielkanocna nie będzie dla brytyjskich polityków tak długa, jak zazwyczaj. Z uwagi na nadzwyczajny szczyt ws. Brexitu zwołany na czwartek 11 kwietnia, ministrowie rządu oraz parlamentarzyści musieli się zgodzić na skrócenie wiosennych wakacji niemal o połowę czasu. Posłowie mogą się czuć zmęczeni, ponieważ zaledwie dwa miesiące temu, z uwagi na potrzebę rozwiązania palącej kwestii Brexitu, odebrana im też została możliwość wyjazdu na wakacje zimowe.

Jak donoszą brytyjskie media, Theresa May będzie przez najbliższy tydzień wypoczywać w Walii, gdzie prawdopodobnie będzie się oddawać długim spacerom. Ale nieobecność premier w Londynie wcale nie oznacza, że zatrzyma się tu całe życie polityczne. Wiadomo już na pewno, że w trakcie przerwy wielkanocnej nie będą odpoczywać negocjatorzy z Partii Konserwatywnej i Partii Pracy, którzy mają doprowadzić do ponadpartyjnego porozumienia ws. umowy wyjścia z UE. Rezultaty rozmów prowadzonych w tym tygodniu zostaną zweryfikowane przez Theresę May i Jeremy'ego Corbyna w przyszłym tygodniu, gdy parlament zbierze się na obrady po zakończeniu przerwy.

W międzyczasie swoje ciche kampanie zaczynają prowadzić niektórzy prominentni politycy Partii Konserwatywnej, którzy chcą zastąpić Theresę May na stanowisku premiera. Przypomnijmy bowiem, że Theresa May zobowiązała się ustąpić ze swojego stanowiska w momencie, gdy doprowadzi do zaakceptowania w parlamencie umowy wyjścia UK z UE. W ostatnim czasie mocno zaktywizował się minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt, który w trakcie wizyty w Japonii udzielił serii wywiadów, a także minister spraw wewnętrznych Sajid Javid, który promuje obecnie politykę ministerstwa dotyczącą walki z przestępczością w UK.



