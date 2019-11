Brexit paradoksalnie stwarza coraz lepsze warunki do prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii

Brytyjski rząd od czasu referendum ws. Brexitu podkreśla, że Wielka Brytania stanie się najbardziej przyjaznym miejscem do prowadzenia biznesów w całej Europie. Słowa dotrzymuje... Przemawia za tym m.in. obniżka do 17 proc. Corporation Tax (CT), czyli odpowiednika polskiego CIT-u od kwietnia 2020 roku.

Obecnie stawka Corporation Tax, czyli podatku dochodowego od osób prawnych w Wielkiej Brytanii wynosi 19 proc. Jednak zgodnie z zapowiedzią brytyjskiego rządu ma ona zostać obniżona od przyszłego roku podatkowego do 17 proc.

Tak znacząca obniżka i ukłon w stronę przedsiębiorców na Wyspach wpisuje się mocno w strategię brytyjskiego rządu, który chce, aby Wielka Brytania była postrzegana jako kraj atrakcyjny dla biznesów.

Regularne podnoszenie kwoty wolnej od podatku, a także szczodre dofinansowania dla innowacyjnych przedsiębiorców to tylko część z udogodnień zapewnianych biznesom w UK. Od 1 kwietnia 2020 roku – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – dojdzie do tego obniżenie do 17 proc. stawki podatku Corporation Tax, będącego odpowiednikiem polskiego CIT.

Docelowo "brytyjski CIT" ma być najniższy w całej Europie, czyli nie będzie mógł przekroczyć 12,5 proc. – tyle obecnie wynosi bowiem stawka tego podatku w Irlandii.

- W konsekwentnych działaniach brytyjskich władz trudno nie dostrzec ambitnej strategii, zgodnie z którą Wielka Brytania ma być bezkonkurencyjna na Starym Kontynencie pod względem dogodnych warunków stworzonych dla firm. Obniżenie Corporation Tax do 17 proc. tylko to potwierdza. Mimo Brexitu wciąż obserwujemy duże zainteresowanie założeniem działalności na Wyspach, a obniżenie brytyjskiego CIT-u może tylko wzmocnić ten kierunek – mówi Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca firmy Admiral Tax.

Pierwotnie Corporation Tax od roku 2020 miał zostać obniżony do 18 proc. jednak brytyjski rząd zdecydował się na bardziej zdecydowany krok i mocniejszy sygnał wysłany w stronę przedsiębiorców, którym chce zapewnić lepsze warunki rozwoju oraz inwestycji.

