Mocny spadek funta po przedstawieniu przez Theresę May nowej umowy ws. Brexitu. Finansiści zapowiadają ponure lato dla szterlinga

Po tym, jak we wtorek Theresa May przedstawiła nową umowę ws. Brexitu, a parlament brytyjski zasugerował, że jej nie poprze, kurs funta gwałtownie spadł. Ekonomiści przewidują, że letnie miesiące będą ciężkie dla brytyjskiej waluty.

Mimo przedstawienia przez Theresę May nowej umowy brexitowej, nastroje panujące wśród parlamentarzystów są bardzo sceptyczne i wielu z nich zapowiada, że nie zamierza poprzeć nowego projektu sugerując, że jest on „jeszcze gorszy” niż poprzedni.

Opór parlamentu brytyjskiego wobec poparcia umowy dotyczącej Brexitu pogłębia jeszcze niepewność związaną z warunkami, na jakich Wielka Brytania opuści Unię Europejską i zwiększa ryzyko twardego Brexitu 31 października, kiedy to mija ostateczny termin opuszczenia Wspólnoty.

Przeczytaj też: Theresa May przedstawiła nową wersję umowy brexitowej - premier UK zgadza się na drugie referendum, ALE...

We wtorek premier zapowiedziała, że umowa brexitowa zostanie po raz kolejny poddana pod głosowanie w Izbie Gmin 3 czerwca. Theresa May zgodziła się także na głosowanie w sprawie drugiego referendum ws. Brexitu, jednak postawiła warunek, którym jest poparcie jej umowy.

Początkowo funt zareagował pozytywnie na wiadomość o drugim referendum ws. Brexitu, jednak negatywne nastawienie posłów do kolejnej wersji umowy Theresy May poważnie go osłabiło. W środę rano jego wartość plasowała się na poziomie 1,14 euro, 1,27 dolara i 4,89 zł.

Analitycy finansowi twierdzą, że kurs funta utrzyma tendencję spadkową w ciągu miesięcy letnich, zwłaszcza, że dwie czołowe partie polityczne mogą bardzo wiele stracić w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Najczęściej czytane: Co dalej z funtem? Zobacz, co mówią ekonomiści o przyszłości brytyjskiej waluty