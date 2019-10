Brexit kosztował do tej pory UK 70 miliardów funtów. Suma ta wzrośnie nawet jak uda się podpisać umowę wyjścia

Zgodnie z najnowszym raportem Centre for European Reform, Brexit kosztował do tej pory brytyjską gospodarkę 70 miliardów funtów, co przekłada się na straty dla przeciętnego gospodarstwa na Wyspach w wysokości 840 funtów w skali roku.

Do Brexitu jeszcze nie doszło, a całe przedsięwzięcie już wygenerowało koszty dla brytyjskiej gospodarki rzędu 70 miliardów funtów. Zgodnie z raportem sporządzonym przez think tank Centre for European Reform, nawet jeśli uda się stronie brytyjskiej i unijnej podpisać umowę brexitową, mieszkańcy Wielkiej Brytanii nadal będą musieli płacić za wyjście z UE niepewnością i chaosem.

Mimo że Boris Johnson twierdzi, że chciałby, aby do Brexitu doszło w tym miesiącu, dzięki czemu mógłby już skupić się na krajowych priorytetach takich jak służba zdrowia i kwestia przestępczości, Institute for Government ostrzega, że samo wyjście z UE (z umową) "utopi" rządowy czas i energię na nadchodzące lata.

Co ciekawe autorzy raportu twierdzą, że brytyjska gospodarka jest o 2,9 proc. słabsza trzy lata po referendum brexitowym, niż byłaby, gdyby Brytyjczycy zagłosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej.

Okazuje się bowiem, że obecne koszty związane z Brexitem pochłaniają 23 miliardy funtów rocznie z brytyjskiej gospodarki, która w ciągu zaledwie trzech miesięcy do czerwca tego roku zaliczyła spadek w wysokości 0,2 proc., podczas gdy gospodarki innych unijnych krajów odnotowały wzrost.