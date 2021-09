Brytyjczycy zwracają się przeciwko Brexitowi - ujawnia największa analiza sondażowa

Fot. Getty

Według największej w historii analizy sondażowej, Wielka Brytania zwróciła się przeciwko Brexitowi. Ile dotychczasowych ankiet pokazało przewagę zwolenników UE?

YouGov przeprowadził szeroko zakrojoną analizę dla magazynu Evening Standard. Analiza dotyczyła wszystkich sondaży na temat Brexitu, przeprowadzonych od lipca 2017 roku. Okazuje się, że przytłaczająca większość ankiet pokazuje sprzeciw wobec wyjścia UK z UE.

Brytyjczycy zwracają się przeciwko Brexitowi?

Spośród 226 sondaży, które przeprowadzono od lipca 2017 roku na temat Brexitu, aż 204 badania pokazują przewagę zwolenników pozostania w Unii Europejskiej, a zaledwie 7 pokazuje przewagę zwolenników Brexitu. Pozostałe 15 ankiet zakończyło się „remisem”.

Biorąc pod uwagę, że Brexit stał się faktem, wyniki tej analizy sondażowej YouGov mocno skłaniają do myślenia. Anthony Wells, dyrektor ds. badań politycznych w YouGov, cytowany przez The London Economic, wyniki analizy skomentował następująco: „Wyniki ankiet są konkretne. Przytłaczająca większość pytań dotyczących tego, czy Brexit jest słuszny, czy zły, lub czy teraz zagłosowalibyśmy za pozostaniem czy za odejściem, wskazuje przewagę dla pozostania”. Wells wskazał jednocześnie, że przewaga w poszczególnych sondażach nie jest wysoka, co pokazuje głęboki podział w kwestii Brexitu w brytyjskim społeczeństwie.

Zdaniem ekspertów, sprzeciw wobec Brexitu został spotęgowany tym, że od czasu referendum zdanie na temat opuszczenia UE zmieniło nieco więcej zwolenników Brexitu niż zwolenników UE. Ponadto, wskazuje się również na wpływ zmian demograficznych – w tym tego, że przeciw Brexitowi jest większość młodych ludzi, którzy często nie byli jeszcze pełnoletni w czasie referendum, a teraz zabierają głos w ankietach. Z kolei grupa osób starszych, największych zwolenników Brexitu, ulega naturalnemu zmniejszeniu.