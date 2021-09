Do kiedy można podróżować do UK na polskim dowodzie osobistym? Oto najnowsze rządowe wytyczne

Komu potrzebny będzie paszport, a komu wiza do UK już w 2021 roku?

Do kiedy można podróżować do UK na podstawie dowodu osobistego?

Fot. Getty

Z początkiem 2021 roku skończył się brexitowy okres przejściowy, a Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską. Oznacza to pożegnanie między innymi ze swobodnym podróżowaniem między UK a UE. Niektórzy pozostaną jednak uprzywilejowani. Sprawdź, do kiedy i kto będzie mógł podróżować do UK bez paszportu, a jedynie na podstawie dowodu osobistego.

Na brytyjskich stronach rządowych zamieszczono zaktualizowane wytyczne, dotyczące podróżowania między UK a UE po okresie przejściowym. Okazuje się, że pomimo wprowadzenia wiz i zakończenia swobodnego przepływu osób, niektórzy będą mogli podróżować do UK jedynie na podstawie polskiego dowodu osobistego znacznie dłużej niż inni.

Do kiedy można podróżować do UK na polskim dowodzie osobistym?

Polacy mogą podróżować do UK na polskim dowodzie osobistym do 30 września 2021 roku. W oficjalnym komunikacie rządowym czytamy, że od 1 października 2021 obywatele UE, EOG i Szwajcarii będą mogli podróżować do Wielkiej Brytanii wyłącznie na podstawie ważnego paszportu - sam dowód osobisty już nie wystarczy.

Jednak nie wszystkich będzie dotyczyć ta zasada - istnieją określone wyjątki. W komunikacie zaznaczono, że po okresie przejściowym i co najmniej do 31 grudnia 2025 roku, do UK na podstawie ważnego krajowego dowodu osobistego (a więc bez paszportu) wciąż będą mogły podróżować osoby, które:

mają settled status lub pre-settled status

złożyły wniosek o settled status i wciąż czekają na decyzję Home Office

posiadają EU Settlement Scheme family permit

posiadają specjalne pozwolenie dla pracowników przygranicznych

należą do S2 Healthcare Visitor

są obywatelami Szwajcarii i posiadają wizę Service Provider from Switzerland.

Komu potrzebna wiza do UK?

Od 1 października 2021 wszystkie osoby, które nie zaliczają się do żadnej z wyżej wymienionych grup nie będą mogły dostać się do UK bez ważnego paszportu. Dodatkowo, od 1 stycznia 2021 osoby bez settled lub pre-settled status (lub bez innego podobnego statusu i nie podpadające pod wskazane wyżej wyjątki), które chcą dopiero teraz zamieszkać i podjąć pracę w UK, muszą uzyskać wizę.

Dobrze jednak wiedzieć, że dla obywateli UE - w tym dla Polaków bez settled i pre-settled status - wiza nie jest potrzeba w przypadku przyjazdu na Wyspy na krótkie wakacje. W celach turystycznych bez wizy można przebywać na Wyspach nie dłużej niż 6 miesięcy. W tym przypadku konieczny pozostaje paszport.

Więcej informacji znajduje się na brytyjskich stronach rządowych: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen