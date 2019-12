Boris Johnson złożył pierwsze życzenia świąteczne jako premier: „Świętujcie nadejście dobrego” [wideo]

Premier Boris Johnson złożył (pierwsze w roli premiera) życzenia świąteczne mieszkańcom Wysp. Zaapelował w nich o to, by „korzystali z możliwości i świętowali wszystko, co dobre w świecie”. Podziękował też pracownikom NHS za pracę w święta i pomaganie innym.

W tym roku Boris Johnson po raz pierwszy spędzi święta wraz ze swoją partnerką Carrie Symonds na Downing Street. Premier rozpoczął swoje oficjalne życzenia świąteczne w zawadiacki sposób: „Cześć ludzie, tu Boris Johnson”, a następnie życzył mieszkańcom Wysp, aby „świętowali nadejście dobrego”.

Zaapelował do nich także, by mieli radość z tych kilku najbliższych dni:

- Postarajcie się nie kłócić za dużo z krewnymi – i nikim innym.

Po głębokim wdechu premier oświadczył także:

- W imieniu całego kraju chciałbym ogromnie podziękować naszym niesamowitym pracownikom NHS, z których wielu będzie pracowało przez święta, aby o nas dbać.

OBEJRZYJ WYSTĄPIENIE ŚWIĄTECZNE BORISA JOHNSONA:

Dla kontrastu Jeremy Corbyn, którego życzenia były najprawdopodobniej ostatnimi na stanowisku lidera Partii Pracy, wyraził w nich nadzieję na „lepszy świat”.

- To był ciężki rok dla wszystkich z nas. Nie odnieśliśmy zwycięstwa we wprowadzeniu zmiany, której tak wiele osób desperacko potrzebuje. Ale święta do okazja na wysłuchanie, refleksję oraz zapamiętanie tego wszystkiego, co nas łączy: nasze współczucie, determinacja w stawieniu czoła niesprawiedliwości i nasza nadzieja na lepszy świat – powiedział Corbyn także składając przy okazji hołd pracownikom NHS.

