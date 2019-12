Redakcja "Polish Express" z najlepszymi życzeniami - naszym czytelnikom składamy świąteczne i noworoczne życzenia!

Redakcja "Polish Express" z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim Polakom w Wielkiej Brytanii życzy, aby niezależnie od okoliczności realizowali swoje marzenia. Zawsze i wszędzie! Niezależnie czy planujecie zostać czy wyjechać - mocno trzymamy za Was kciuki w 2020 roku!

Zbliżający się rok z pewnością będzie inny niż wszystkie! Wszystko wskazuje na to, że rządowi Borisa Johnsona w końcu uda się doprowadzić do Brexitu - zgodnie z planem Wielka Brytania opuści struktury Unii Europejskiej już za niewiele ponad miesiąc. Nie tylko dla Polaków mieszkających w UK, ale dla wszystkich na Wyspach, będzie to z pewnością wielkie wyzwanie. Wciąż nie mamy pewności co do tego, jak będzie wyglądało życie na Wyspach po 30 stycznia 2020 roku...

Z pewnością wiele rzeczy się zmieni, nasz świat będzie nieco inny i dlatego właśnie chcemy, aby te świąteczno-noworoczne odpowiednio wybrzmiały. W związku z tym chcielibyśmy Wam życzyć spokoju i nadziei, które pozwolą kontynuować życie w Wielkiej Brytanii, po powrocie do Polski lub gdziekolwiek postanowicie zamieszkać. Będzie dobrze, trzeba tylko w to uwierzyć!

Chcemy też podziękować wszystkim, którzy wysyłają na naszą pocztę informacje, zapytania, komentarze, interesujące listy, wyrażają swoje zdanie i doceniają to, co robimy. Dziękujemy za to, że jesteście z nami, że "Polish Express" to dla Was rzetelne i wiarygodne źródło informacji o tym, co dzieje się w UK. Obiecujemy, że w roku 2020 będziemy starać być jeszcze lepsi!

A Wy, jak w tym roku spędzicie święta Bożego Narodzenia? Świętujcie w UK czy w Polsce? Jesteście wierni tradycji czy wolicie bardziej nowoczesne podejście do "christmas season"? Na Waszym stole jest miejsce dla polskich czy raczej brytyjskich potraw? Napiszcie jak wyglądały Wasze święta na naszym profilu na FB!

