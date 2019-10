„Boris Johnson wysłał do UE list napisany znikającym atramentem!” - Internauci nie pozostawiają suchej nitki na zachowaniu premiera

Fot. Facebook

W sobotę Boris Johnson wystosował do Unii Europejskiej sprzeczne komunikaty. W pierwszym liście, którego premier nie podpisał, Wielka Brytania prosi Wspólnotę o przesunięcie terminu Brexitu, natomiast w drugim liście, sygnowanym przez Johnsona, szef brytyjskiego rządu wyraża nadzieję na to, że do opóźnienia jednak nie dojdzie. Internauci prześcigają się w prześmiewczych „podróbkach” listów premiera do UE…

Sobotnia „zagrywka” Borisa Johnsona okazała się doskonałą pożywką dla internetowych śmieszków, którzy w tempie błyskawicy zaczęli prześcigać się w ironicznych „przeróbkach” listów premiera do Unii Europejskiej. Prześmiewcze pomysły uwypuklają sprzeczność wystosowanego przez Johnsona komunikatu.

Wymyślone przez internautów „przeróbki” nie są może zbyt wysokich lotów, ale jednak dobrze oddają komizm zamieszania z listami wysłanymi w sobotę przez premiera Wielkiej Brytanii do przywódców Unii Europejskiej. Poniżej kilka przykładowych „listów” Borisa Johnsona.

Z kolei na portalu "NewsThump" można przeczytać ironiczny tekst, w którym autorzy fantazjują, pisząc o tym, że listy Borisa Johnsona do UE były zapewne napisane znikającym atramentem.

