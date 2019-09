Boris Johnson uciekł z konferencji prasowej, gdy usłyszał gwizdy protestujących. Zostawił puste podium w Luksemburgu

Brytyjski premier podczas poniedziałkowej wizyty w Luksemburgu miał wziąć udział w konferencji prasowej, jednak, gdy usłyszał gwizdy, zrezygnował z wystąpienia zostawiając Xaviera Bettela samego na podium. Downing Street tłumaczyło później, że Boris Johnson nie zostanie usłyszany przez protesty.

W poniedziałek do Luksemburga przybył Boris Johnson, aby wziąć udział w rozmowach z Jean Claude Junckerem w sprawie Brexitu. Po spotkaniu zaplanowana była konferencja prasowa, w której głównym gościem był właśnie brytyjski premier, a obok niego miał wystąpić premier Luksemburga Xavier Bettler.

W pobliżu zebrała się jednak grupa protestujących anty-brexitowców, która zaczęła gwizdać, aby w ten sposób „przywitać” Johnsona. Gdy gwizdy usłyszał brytyjski premier, w ostatniej chwili wycofał się z konferencji. Downing Street tłumaczyło później jego zachowanie twierdząc, że przez gwizdy nikt by go nie usłyszał.

Sytuacja stała się kłopotliwa, gdy osoby z delegacji premiera chciały przenieść konferencję do budynku, jednak organizatorzy stwierdzili, że nie są w stanie zapewnić tak dużej sali. Przed publiką został sam premier Luksemburga, który stał obok pustego podium przeznaczonego dla brytyjskiego premiera.

Podczas samotnego wystąpienia na konferencji Xavier Bettel skrytykował Wielką Brytanię za nieprzedstawienie nowych propozycji, które pozwoliłyby przełamać impas brexitowy. Dodał także, że „zegar tyka” i skierował słowa do Borisa Johnsona: „Przestań mówić i działaj”.

Boris Johnson tłumaczył później, że nie wziął udziału w konferencji, gdyż nie chciał, aby premier Luksemburga musiał wypowiadać się w hałasie. Wbrew ogólnej opinii o fiasku negocjacji, Johnson stwierdził, że widzi szanse na nową umowę, jednak jeśli do niej nie dojdzie, wtedy Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 października.

Guy Verhofstadt zamieścił na Twitterze zdjęcie premiera Luksemburga stojącego obok pustego podium i opatrzył je błyskotliwym komentarzem: "From Incredible Hulk to Incredible Sulk" (Od niesamowitego Hulka do niesamowitego focha).