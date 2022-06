Boris Johnson pojechał do Kijowa na spotkanie z Zełenskim w bardzo niefortunnym momencie

Boris Johnson ogłosił program szkoleniowy dla sił ukraińskich, który – jak powiedział – może „zmienić równanie” wojny. Premier spotkał się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim podczas drugiej niespodziewanej podróży do Kijowa, jednak wybrał bardzo niefortunny moment.

Premier Wielkiej Brytanii, który na Wyspach spotyka się z coraz większym niezadowoleniem, także ze strony polityków własnej partii, postanowił udać się z niespodziewaną wizytą do Kijowa w dość niefortunnym momencie.

Boris Johnson wycofał się z konferencji torysów z północy w ostatniej chwili i przed wyborami uzupełniającymi w Wakefield. Premier miał przemawiać na konferencji w Doncaster po tym, jak poseł Partii Konserwatywnej, Imran Ahmad Khan został skazany za napaść seksualną na 15-letniego chłopca.

Berry, przywódca grupy konserwatywnych posłów, Northern Research Group, powiedział, że decyzja Johnsona o nieuczestniczeniu w konferencji nie była „lekceważeniem”. Ale później stwierdził w Channel 4 News: „Oczywiście, ludzie byli rozczarowani. Mieliśmy tu ponad 30 kolegów i 400 członków”.

Minister obrony, Ben Wallace powiedział, że podróż premiera do Kijowa była „ważna” i dodał, że nie był „urażony” odwołaniem wystąpienia na konferencji.

Innego zdania był Henri Murison, dyrektor grupy biznesowej Norhtern Powerhouse Partnership, który powiedział BBC, że to „stracona okazja” na nawiązanie współpracy ze swoimi posłami i ludźmi z regionu.

- I ile cenię i uważam, że znaczenie jego obecności w Ukrainie jest istotne, problemem jest czas. Premier mógł zrobić to potencjalnie innym razem.

Wallace tłumaczył, że takie wizyty musiały być organizowane w „całkowitej tajemnicy” i dla Borisa Johnsona ważne było okazanie poparcia dla sojusznika, który jest w stanie wojny.

- Pomaganie Ukrainie w zwycięstwie i próby pomocy w kraju są ze sobą powiązane. Część inflacji, którą obserwujemy, pochodzi z cen gazu i żywności, które częściowo rosną z powodu tego konfliktu – napisał na Twitterze Wallace usprawiedliwiając premiera.

Boris Johnson złożył już drugą wizytę w Kijowie od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Przemawiając na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Zełenskim, premier Wielkiej Brytanii przedstawił brytyjski program szkolenia żołnierzy ukraińskich mówiąc, że wykorzysta „najpotężniejszą z sił, determinację Ukrainy, aby wygrać”.

- Dwa miesiące po mojej ostatniej wizycie ukraińska determinacja, determinacja i odporność są silniejsze niż kiedykolwiek i wiem, że niezłomna determinacja na długo przeżyje próżne ambicje prezydenta Putina – powiedział Johnson.

