Podano dokładną datę wypłaty pierwszej części środków finansowych w ramach Cost of Living Support

Rząd poinformował, że pierwsza z dwóch płatności mających pomóc najbiedniejszym gospodarstwom domowym w pokryciu kosztów utrzymania trafi na konta bankowe obywateli od 14 lipca.

Rząd dotrzymuje słowa i zamierza od przyszłego miesiąca wystartować ze swoim programem pomocowym Cost of Living Supprot, w ramach którego miliony mieszkańców Wysp otrzymają łącznie 650 funtów wsparcia.

Data wypłaty Cost of Living Support

Ponad osiem milionów gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii ma otrzymać 326 funtów do końca lipca (przy czym pierwsze wpłaty na konta bankowe wpłyną już 14 lipca), a druga wypłata w wysokości 324 funtów ma nastąpić jesienią. Jest to część pakietu rządowego o wartości 37 miliardów funtów, który ma pomóc rodzinom w opłaceniu wyższych rachunków za energię, żywność i paliwo.

Grupa konsumencka Which? powiedziała, że pomoc rządowa “przyniesie wielu osobom ulgę”. Jednak eksperci zwracają uwagę na to, że wsparcie to będzie efektywne tylko wtedy, gdy dotrze do najbardziej potrzebujących na czas.

W maju regulator energii Ofgem poinformował, że rachunki za energię dla typowego gospodarstwa domowego w UK mają wzrosnąć w październiku o 800 funtów, do 2800 funtów rocznie.

Dla kogo pomoc w ramach Cost of Living Support?

Dwie płatności z tytułu kosztów utrzymania – o łącznej wartości 650 funtów – zostaną automatycznie wypłacone każdemu w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, kto otrzymuje Universal Credit, ulgi podatkowe, ulgi emerytalne i inne świadczenia zależne od dochodów.

Aby kwalifikować się do pierwszej raty, konieczne było złożenie wniosku o zasiłek do 25 maja. Co ważne – rząd zaznaczył, że pomoc finansowa w ramach Cost of Living Support będzie wolna od podatku i nie będzie wliczana do czyjegoś limitu świadczeń.

- Mamy obowiązek chronić tych, którzy płacą najwyższą cenę za rosnącą inflację i staramy się pomóc – powiedział kanclerz, Rishi Sunak.

