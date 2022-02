Boris Johnson odpowie przed policją w sprawie imprez na Downing Street w czasie lockdownu

Fot. Getty

Boris Johnson otrzymał od Metropolitan Police listę pytań w ramach dochodzenia w sprawie imprez, które miały odbywać się w czasie ścisłego lockdownu na Downing Street i w Whitehall. Czy brytyjski premier zostanie ukarany mandatem?

Biuro premiera potwierdziło, że policja skontaktowała się z Borisem Johnsonem w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących imprez w budynkach rządowych w czasie, gdy spotkania towarzyskie były obwarowane ścisłymi restrykcjami.

Boris Johnson odpowie przed policją ws. imprez na Downing Street

Downing Street poinformowało, że premier „odpowie zgodnie z wymaganiami” na pytania policji. Jak podaje BBC, kwestionariusz w sprawie udziału w imprezach, które są obecnie przedmiotem dochodzenia, Met Police przesłała drogą elektroniczną nie tylko do premiera, ale także do ponad 50 osób, w jakiś sposób powiązanych z kontrowersyjnymi wydarzeniami.

Co znajduje się w policyjnych kwestionariuszach? Przede wszystkim pytania mają dotyczyć szczegółowych okoliczności badanych wydarzeń, a także tego, jaki był udział danej osoby.

Czy Boris Johnson dostanie mandat za złamanie zasad lockdownu?

Policja podkreśliła, że na pytania „należy odpowiedzieć zgodnie z prawdą”, a swoje wyjaśnienia trzeba przekazać organom śledczym w ciągu siedmiu dni. Kwestionariusz elektroniczny ma taki sam status, jak normalne zeznania przed policją.

Należy jednak pamiętać, że sam fakt wezwania do złożenia wyjaśnień w specjalnym kwestionariuszu nie oznacza jeszcze, że premier został uznany za winnego w kwestii łamania zasad lockdownu. Met Police podkreśla, że konsekwencją wezwania do udzielenia odpowiedzi na listę pytań nie musi być mandat. Mimo wszystko, na skutek wezwania policji do złożenia zeznań, część brytyjskich polityków zaczęła apelować, by premier podał się do dymisji, gdy tylko dostanie mandat.