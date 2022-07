Z OSTATNIEJ CHWILI: Boris Johnson jeszcze dziś ma podać się do dymisji – podało BBC

BBC podało, że Boris Johnson ma jeszcze dziś podać się do dymisji i zrezygnować z funkcji lidera konserwatystów, a rolę premiera ma pełnić do jesieni. Z kolei latem tego roku ma odbyć się wytypowanie przywódcy torysów, a nowy premier ma już pełnić swój urząd przed październikową konferencją Partii Konserwatywnej.

Po masowych dymisjach w rządzie i licznych nawoływań ze strony torysów (nie mówiąc już o członkach opozycji) do rezygnacji premiera, nadszedł dla Borisa Johnsona moment, w którym pełnienie funkcji głowy państwa stało się bezzasadne.

O tym, że Boris Johnson poda się do dymisji, napisało BBC, które poinformowało także o tym – powołując się na Downing Street, że „dzisiaj odbędzie się specjalne wystąpienie premiera”.

Poseł konserwatystów, Robert Buckland powiedział, że „poglądy kolegów” skłoniły Borisa Johnsona do rezygnacji, i dodał, że premier „nie uciekł przed nieuniknionym”. Stwierdził, że dzięki dymisji premiera ma nadzieję, że Partia Konserwatywna będzie mogła „wrócić do wartości”, takich jak „wolność zgodna z prawem”.

Rezygnacja premiera będzie dużym zwrotem po tym, jak jeszcze wczoraj Boris Johnson twierdził, że zamierza pozostać na stanowisku, uzasadniając, że odejście "nie będzie odpowiedzialne" ze powodu ogromnego mandatu, który zdobył podczas wyborów powszechnych w 2019 roku.

Jeszcze wczorajszego wieczoru Boris Johnson zaatakował swoich przeciwników zwalniając "zdradzieckiego rywala" ze swojego gabinetu, Michaela Gove'a i zobowiązując się "nakreślić nowy program gospodarczy obniżek podatków, deregulacji i korzyści z Brexitu".

Rozpoczęła się kampania na nowego premiera

Potencjalnymi kandydatami na premiera są Rishi Sunak i Sajid Jaivd, którzy wywołali masowy exodus, kiedy zrezygnowali w ciągu kilku minut we wtorek wieczorem ze swoich stanowisk. W środę z kolei ponad 40 ministrów, doradców i innych członków rządu postąpiło podobnie, a kilkunastu z nich zrezygnowało dziś rano. Innym liderem, który mógłby zastąpić Johnsona, jest Nadhim Zahawi, który podobno od miesięcy pracuje nad kampanią przywództwa torysów. Zainteresowany tym stanowiskiem jest takżę były minister zdrowia i minister spraw zagranicznych, Jeremy Hunt, uporczywy krytyk Johnsona.

Jednak lider Partii Pracy, Sir Keir Statmer wezwał do wyborów powszechnych, mówiąc: „Potrzebujemy nowego startu dla Wielkiej Brytanii”.

The Conservatives have overseen 12 years of economic stagnation, declining public services and empty promises.



We don’t need to change the Tory at the top – we need a proper change of government.



We need a fresh start for Britain. pic.twitter.com/uMxRTomXX9