Bolton: Cierpiąca na schizofrenię kobieta poderżnęła gardło 7-letniej dziewczynce. "Ona była jak tykająca bomba" twierdzi ojciec ofiary

Do makabrycznej zbrodni doszło w mieście Bolton - 30-letnia kobieta z Albanii poderżnęła gardło siedmioletniej dziewczynce na oczach jej własnych rodziców. W dodatku, do tej tragedii doszło w Dzień Matki...

W czasie tegorocznego Dnia Matki siedmioletnia Emily Jones wraz z rodzicami spędzała czas w jednym z parków w Bolton. Nie mogła się spodziewać, że padnie ofiarą 30-letniej Etiony Skany. Pochodząca z Albanii kobieta na oczach jej rodziców poderżnęła dziewczynce gardło. Cierpiąca na schizofrenię paranoidalną przyznała się do zabicia siedmiolatki, ale w miniony piątek sąd Manchester Crown Court oczyścił ją z zarzutów dotyczących morderstwa. Prokuratura ogłosiła, że wycofuje oskarżenie związane z morderstwem, a ława przysięgłych uznała ją za niewinną tego czynu. Kobieta przyznała się do zabójstwa z powodu ograniczonej poczytalności, dzięki czemu jej wyrok będzie łagodniejszy.

Wymiar kary ma zostać ogłoszony przez brytyjski wymiar sprawiedliwości w późniejszym terminie.

"To nie jest decyzja, którą prokuratura podjęła z łatwością" - zaznaczył Michael Brady. Na podjęcie takiej, a nie innej decyzji wpływ miał fakt, że biegli lekarze psychiatrzy wydali opinie według której działania kobiety z Albanii były spowodowane psychozą wywołaną przez schizofrenię.

Warto jednak w tym miejscu dodać to, na co zwrócił uwagę ojciec zamordowanej. Otóż, jak donoszą brytyjskie media Mark Jones utrzymuje, że Skana była "tykającą bombą zegarową", która mogła wybuchnąć w każdej chwili i lekarze z Greater Manchester Mental Health NHS Foundation Trust doskonale o tym wiedzieli. I nie zrobili tyle, ile mogli zrobić, by zapobiec tej tragedii.

Jak czytamy na łamach "Mail on Sunday" kobieta od trzech ostatnich miesięcy miała nie brać leków psychotropowych. W dodatku oceny jej stanu mentalnego dokonano tylko raz w przeciągu trzech miesięcy poprzedzających śmierć Emily. Jak się również okazało w jej kartotece odnaleziono raport, z którego wynika, że już wcześniej zachowywała się agresywnie wobec 13-letniej dziewczynce. Miała jej grozić uzbrojona prawdopodobnie w nóż. Ten niepokojący incydent nie został uwzględniony w jej ocenie ryzyka.

NHS odpiera te zarzuty zapewniając, że ​​zabójstwa nie można było "przewidzieć ani mu zapobiec" oraz, że leczenie Skany "zarządzane było w odpowiedni sposób z uwzględnieniem wszystkich wyników badań".

"To absolutny nonsens. Po prostu próbują zrzec się wszelkiej odpowiedzialności, a ona była ich odpowiedzialnością" - ripostował ojciec ofiary. "Oni wiedzieli, że nie bierze przepisanych lekarstw - to przecież jest jakiś absurd. Była tykającą bombą zegarową i kwestią czasu było kiedy wybuchnie".

