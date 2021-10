Blisko 4 mln gospodarstw domowych o niskich dochodach zalega z płatnościami za rachunki. Jest znacznie gorzej, niż przed pandemią

Z danych przedstawionych przez Joseph Rowntree Foundation wynika, że w UK aż 3,8mln gospodarstw domowych o niskich dochodach zalega z płatnościami za rachunki. To trzy razy więcej, niż jeszcze dwa lata temu, czyli przed wybuchem pandemii koronawirusa.

W Wielkiej Brytanii jest obecnie ok. 11,6 mln gospodarstw domowych, których roczny dochód nie przekracza £24 752. Z tych 11,6 mln gospodarstw, aż jedna trzecia – ok. 3,8 mln – ma obecnie problem z uregulowaniem bieżących rachunków. Z danych przedstawionych przez Joseph Rowntree Foundation wynika, że ok. 950 000 rodzin zalega z opłatami za czynsz, 1,4 mln - z opłatami z tytułu podatku lokalnego council tax, a 1,4 mln - z rachunkami za prąd i gaz. W porównaniu do stanu sprzed dwóch lat, a zatem sprzed wybuchu pandemii koronawirusa, liczba gospodarstw domowych, które nie są w stanie podołać domowym opłatom zwiększyła się aż trzykrotnie (wcześniej było to 11 proc. gospodarstw domowych o najniższych dochodach).

Dokładniejsze dane są jeszcze bardziej niepokojące. I tak na przykład gospodarstwa domowe o niskich dochodach, które tworzą ludzie w wieku produkcyjnym w wieku od 18 do 64 lat, zalegało z domowymi rachunkami aż w 44 proc. Z kolei w przypadku gospodarstw domowych, które tworzyły osoby w wieku od 18 do 24 lat, odsetek gospodarstw, które nie były w stanie na bieżąco regulować domowych płatności, wyniósł aż 71 proc. A, co także ciekawe, zdecydowana większość gospodarstw domowych (87 proc.), które zalegają obecnie z płatnościami za rachunki twierdzi, że wcześniej zawsze lub często była w stanie wszystko opłacać na czas.

Dodatek do Universal Credit musi zostać przywrócony

W świetle przedstawionych danych, eksperci Joseph Rowntree Foundation ponownie zaapelowali do rządu o przywrócenie dodatku do Universal Credit w postaci £20 tygodniowo, a także o ustanowienie funduszu pomocowego w wysokości przynajmniej £500 mln w celu pomocy gospodarstwom domowym w opłacaniu rachunków i dla ochronienia ich przed zbytnim zadłużeniem się. - Nad milionami rodzin o niskich dochodach wisi kryzys zadłużenia. Za tymi liczbami stoją pełni niepokoju rodzice, zastanawiający się, jak położyć jedzenie na talerzach swoich dzieci i zapłacić rachunek za gaz, a także młodzi ludzie zmuszeni polegać na przyjaciołach, aby opłacić czynsz i uniknąć eksmisji – mówi Katie Schmuecker z JRF.