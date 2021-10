Powrót do Polski jest coraz bardziej nieopłacalny? Inflacja nad Wisłą bije dawno niewidziane rekordy

Myślicie o powrocie w najbliższym czasie do Polski? Ważąc argumenty za i przeciw, z pewnością trzeba wziąć pod uwagę galopującą nad Wisłą inflację. Wrzesień znów przyniósł w Polsce znaczący wzrost cen towarów i usług.

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego za wrzesień nie napawają optymizmem. W zeszłym miesiącu inflacja w Polsce wyniosła 5,9 proc. rok do roku, natomiast w stosunku do sierpnia - o 0,7 proc. Wzrost cen dóbr i usług jest wyższy, niż wynosił wstępny szacunek GUS (5,8 proc.), a według ekspertów będzie zapewne jeszcze gorzej. Ekonomiści szacują, że w październiku inflacja r/r przekroczy 6 proc. Ostatni raz z tak galopującą inflacją mieliśmy do czynienia w czerwcu 2001 r., gdy wyniosła ona 6,2 proc.

Co wpływa na wzrost cen w Polsce?

Z informacji przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, we wrześniu największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych miały, w porównaniu do sierpnia, wyższe ceny transportu (o 1,2 proc.), odzieży i obuwia (o 3,1 proc.) łączności (o 2,3 proc.) oraz mieszkań (o 0,7 proc.). Z kolei w porównaniu do września 2020 r. największy wpływ na inflację miał wzrost cen transportu (o 18,5 proc.), mieszkań (o 6,4 proc.) oraz żywności (o 4,2 proc.). „Presja inflacyjna nie zwalnia. Według finalnego szacunku inflacja we wrześniu wzrosła jednak trochę mocniej niż zakładał to flash (do 5,9% r/r). Duży skok inflacji bazowej do 4,3% z 3,9%. Już w październiku przekroczymy 6%..." - czytamy we wpisie na Twitterze analityków Pekao. A eksperci banku ING w takich słowach skomentowali najnowsze dane GUS: „Inflacja za wrzesień rewizja w górę do 5,9%r/r, 6% na koniec roku o którym mówi RPP zostanie przebite już w październiku, koniec roku około 7%r/r, w 2022 CPI średnio 4,8%r/r vs 4,8%r/r w 2021. 40pb podwyżki to zdecydowanie nie jest ucieczka do przodu, docelowa stopa około 2%”.