Rodzinne budżety w UK "stracą" 1000 funtów w przyszłym roku

Fot: Pixabay

Koszty życia w UK ciągle rosną, choć według oficjalnych danych stopa inflacji we wrześniu nieznacznie się... zmalała! Wskaźnik Consumer Prices Index (CPI) zmniejszył się do poziomu 3.1%, gdy w sierpniu wynosił 3.2%, według danych ONS.

W swoim oficjalnym komunikacie Office for National Statistics (ONS) zwróciło uwagę na nieznaczny spadek inflacji w Wielkiej Brytanii, który miał miejsce w minionym miesiącu. Decydujący wpływ na taki obrót spraw miało zakończenie programu "Eat Out to Help Out" oraz wyższe ceny transportu. Średnie ceny benzyny wyniosły 134,9 pensa za litr, w porównaniu z 113,3 pensa za litr we wrześniu 2020 roku (stosunek rok do roku). Ceny paliw w UK we wrześniu 2021 roku był najwyższe od września 2013 roku, jak wynika z wyliczeń ONS. Dodajmy, że cel inflacyjny wyznaczony przez Bank of England wynosi 2 procent. W obliczu rosnącej inflacji bank centralny na Wyspach ostrzegł, że "będzie musiał działać".

Taka deklaracja sugeruje, iż możemy oczekiwać decyzji w sprawie podniesienia stóp procentowych...

Obecna sytuacja ekonomiczna uderza w brytyjskie gospodarstwa domowe

Suren Thiru z Brytyjskiej Izbie Handlowej ostrzega, że w nadchodzących miesiącach spodziewany jest dalszy wzrost cen "wraz ze wzrostem limitu cen energii, częściowym odwróceniem obniżek VAT na hotelarstwo i turystykę oraz ciągłymi zakłóceniami łańcucha dostaw". Jego zdaniem rosnąca inflacja może mieć negatywny wpływ na ożywienie gospodarcze Wielkiej Brytanii poprzez zmniejszenie siły nabywczej ludzi i marż firm.

Co to wszystko oznacza dla zwykłych ludzi żyjących w Wielkiej Brytanii i dla budżetów gospodarstw domowych? Niestety, absolutnie nic dobrego. Nie będziemy szafować mocnymi słowami i wieszczyć kryzysu, zamiast tego odwołamy się do konkretnych wyliczeń przygotowanych przez najlepszych specjalistów. A konkretnie do prognoz think-tanku The Resolution Foundation, według którego brytyjskie rodziny w przyszłym roku "stracą" 1000 funtów.

Jak bardzo "zbiednieją" rodzinne budżety w wyniku obecnej inflacji?

Zabójcza dla brytyjskiej ekonomii kombinacja Covidu i Brexitu, rosnących kosztów energii oraz niedoborów kierowców, uderzającego w łańcuchy dostaw, przyczyni się do spadku średniego dochodu gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Jak bardzo odczuwalny będzie ten spadek? Przeciętny dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego, już po uwzględnieniu inflacji, będzie o około 2% niższy do końca 2022 roku w porównaniu z marcowymi prognozami OBR. Konkretnie, domowy budżet zmaleje o 1000 funtów.