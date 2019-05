Bezrobotni Polacy z dyplomem uczelni wyższej nie przestaną napływać do UK? W Polsce jest zbyt dużo magistrów

Fot. Shutterstock

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2018 r. aż 14,1 proc. osób poszukujących pracy w Polsce posiadało dyplom ukończenia studiów wyższych. To zdecydowanie za dużo, niż może wchłonąć polska gospodarka.

Obecnie w Polsce mamy do czynienia z rekordowo niskim bezrobociem. Co jednak niepokojące, wśród osób poszukujących pracy stosunkowo dużą liczbę stanowią osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Z danych zaprezentowanych ostatnio przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że o ile w 2000 r. wśród osób bezrobotnych tylko 2,6 proc. posiadało wykształcenie wyższe, to w 2018 r. było ich aż 14,1 proc.

Obecnie najłatwiej jest znaleźć pracę w Polsce pracownikom fizycznym, natomiast pracownikom umysłowym wiedzie się w ostatnich latach na rynku pracy znacznie gorzej. I nie chodzi tylko o to, że pracownikom umysłowym jest obecnie trudniej znaleźć pracę, niż to było kiedyś, ale też że są oni często znacznie gorzej wynagradzani, niż pracownicy fizyczni. Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin jest przekonany, że trudna sytuacja ma rynku pracy osób z wyższym wykształceniem jest „efektem nadmiernego umasowienia szkolnictwa wyższego”.

- W Polsce 36 proc. studentów kończy studia na etapie magisterskim. Dla przykładu Stany Zjednoczone, kraj dużo bardziej od nas zamożniejszy, szacuje, że ich gospodarka jest w stanie wchłonąć zaledwie 12 proc. osób z wykształceniem magisterskim. To trzy razy mniej niż obecnie mamy w Polsce – powiedział Jarosław Gowin w jednym z wywiadów, który możemy prześledzić na stronie PulsHR. - Musimy położyć nacisk nie na ilość, a na jakość kształcenia na uczelniach wyższych. Taki cel ma reforma szkolnictwa wyższego – dodał minister.

Czy nadmiar absolwentów szkół wyższych w Polsce sprawi, że młodzi Polacy nadal będą wyjeżdżać z kraju? Nie jest to wykluczone, ponieważ, jak pokazują statystyki, za granicą, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, mają oni szansę na znalezienie dobrej pracy za godziwe pieniądze. Najczęściej nie jest to praca w zawodzie, a czasem jest ona nawet poniżej kwalifikacji, ale z drugiej strony pozwala ona na dobre życie bez wyrzeczeń.