Bezrobocie w UK najniższe od 44 lat, a zatrudnienie na rekordowo wysokim poziomie. Dane ONS uratowały funta przed spadkiem

Według najnowszego raportu ONS wskaźnik bezrobocia na Wyspach osiągnął najniższy poziom od 44 lat. Z kolei wysokość płac rośnie najszybciej od sierpnia 2016 roku, jednak średnie zarobki nadal utrzymują się poniżej poziomu sprzed kryzysu gospodarczego. Pozytywne dane ONS uratowały funta brytyjskiego przed spadkiem, dzięki czemu utrzymuje się on nadal na wysokim poziomie, na jakim znajdował się w poniedziałek rano.

Najnowszy raport Office for National Statistics jest wyjątkowo optymistyczny dla brytyjskiej gospodarki, a także - co było dziś szczególnie widoczne - dla funta szterliga. Bezrobocie w Wielkiej Brytanii jest obecnie najniższe od 44 lat, odnotowano także najszybszy wzrost płac i imponujący poziom zatrudnienia.

Liczba osób pracujących na Wyspach podskoczyła aż o 222 000 do 32.7 miliona, co jest rekordem od 1971 roku. Z kolei bezrobocie spadło do najniższego poziomu od 1975 roku, kiedy to premierem był Harold Wilson.

Z najnowszego raportu wynika także, że płace wzrosły o 1.5 proc., co jest najszybszym wzrostem od sierpnia 2016 roku. Niestety wzrost ten nie jest jednak wystarczający, aby nadrobić efekty ubiegłorocznej stagnacji. Średnie pensje są o 7 funtów niższe niż w okresie przed kryzysem finansowym, kiedy to odnotowano najwyższy ich wzrost.

Matt Hughes z ONS powiedział:

- Poziom zatrudnienia osiągnął nowy rekord, z kolei proporcja osób, które nie pracują i nie szukają pracy, czyli ekonomicznie nieaktywnych, jest obecnie rekordowo niska.

Najnowszy raport ONS miał pozytywny wpływ na kurs funta, który zaczął słabnąć po wczorajszym zwrocie akcji - zablokowaniu przez Johna Bercowa trzeciego głosowania ws. Brexitu w Izbie Gmin. Szterling obecnie utrzymuje się na poziomie 1.17 euro, 1.33 dolara i 5.02 złotego, na którym rozpoczął nowy tydzień zanim spiker Izby Gmin przedstawił swoją zaskakującą decyzję krzyżując w ten sposób plany Theresy May.