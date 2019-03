Funt rozpoczął nowy tydzień na mocnej pozycji. Wartość szterlinga zbliża się do poziomu najwyższego od dwóch lat

Funt w ciągu dosłownie kilkudziesięciu minut poszedł "ostro" w górę - notowania brytyjskie waluty w stosunku do euro i dolara rosną z powodu orzeczenia Sądu Najwyższego.

Od grudnia 2018 roku lista leków, których dostępność na brytyjskim rynku w najbliższym czasie może być zagrożona wydłużyła się z 45 aż do 80 pozycji. Spis zawiera wiele bardzo popularnych leków, takich...

Brexit oznacza spore zmiany na rynku przesyłek. Paczki pomiędzy Polską a Wielką Brytanią bez unii celnej staną się po 29 marca droższe. To ostatnie dni, by przesyłki wysłać taniej – dodatkowo wykorzystując...

"Chcemy dowiedzieć się, jaki był wpływ dezinformacji i manipulacji wyborcami na poprzednie wybory oraz na referendum w UK w 2016 roku, i wzywamy rząd do przeprowadzenia niezależnego śledztwa" - powiedział...

Dziś odbędzie się głosowanie nad projektem Theresy May, dotyczącym umowy ws. wyjścia z UE. Zanim jednak deputowani zdecydują o losach tego projektu, czeka ich cały dzień żmudnej pracy w Izbie Gmin.

Znany z ciętego języka Guy Verhofstadt nie przepuścił okazji, by skomentować decyzję Theresy May o przesunięciu głosowania w parlamencie nad umową wyjścia z UE na 12 marca. Dla przewodniczącego liberałów...

Kurs funta: Dzisiaj ważny dzień dla brytyjskiej waluty! Szef Banku Anglii stanął przed parlamentem

Mark Carney, szef Banku Anglii zeznaje dzisiaj przed komisją parlamentarną, co może mieć wpływ na i tak już osłabionego w stosunku do euro i dolara funta. Pozytywną informacją jest jednak to, że GBP w...