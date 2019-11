Bezpłatny superszybki internet dla każdego w UK i wyższy podatek od korporacji! Oto najnowsze obietnice wyborcze Partii Pracy

Fot. Getty

Partia Pracy złożyła kolejną obietnicę wyborczą. Tym razem laburzyści zobowiązali się, że jeśli wygrają grudniowe wybory, to zapewnią darmowy dostęp do superszybkiego internetu dla każdego domu i każdej firmy w Wielkiej Brytanii.

Jeremy Corbyn ogłosił, że jeśli Partia Pracy zwycięży w zbliżających się wyborach parlamentarnych, to do każdego domu i każdej firmy w Wielkiej Brytanii zostanie doprowadzone superszybkie łącze interenetowe - a wszystko zupełnie za darmo. Plan laburzystów zakłada, że część firmy telekomunikacyjnej BT stanie się ponownie własnością publiczną, co miałoby umożliwić gruntowną modernizację sieci internetowej w całym kraju.

W przypadku wygranych wyborów, nowy rząd laburzystów ustanowiłby specjalną instytucję British Broadband, która miałaby nadzorować wdrożenie planu modernizacji sieci internetowej w UK. Jak podaje „The Independent”, celem darmowego szerokopasmowego dostępu do internetu dla wszystkich mieszkańców i firm w UK byłoby zakończenie typowych problemów z połączeniami internetowymi na Wyspie, dotyczących głównie niejednolitego zasięgu oraz powolności sieci. Nowy plan zakłada powszechny dostęp do sieci 5G.

Jak informują brytyjskie media, wdrożenie darmowego internetu miałoby się rozpocząć od obszarów, w których aktualnie dostęp do sieci jest najgorszy - chodzi tu więc przede wszystkich o obszary wiejskie oraz odległe od centrów dużych miast. Następnie modernizacja sieci objęłaby mniejsze miejscowości i miasteczka, a później dopiero obszary bardziej zurbanizowane, kończąc na największych centrach miejskich. Laburzyści zapowiedzieli, że wdrożenie superszybkiego internetu w całym kraju ma potrwać łącznie 10 lat.

Plan Partii pracy miałby kosztować łącznie ponad 20 miliardów funtów, jednak laburzyści zaznaczają, że główną korzyść odczuliby zwykli ludzie, szczególnie z najbiedniejszych rejonów UK. Dostęp do darmowego szybkiego internetu miałby przynieść oszczędności sięgające średnio 30,30 funtów miesięcznie na osobę. Ponadto, Partia Pracy zapowiedziała, że pieniądze na modernizację pochodziłyby z nowych podatków, które miałyby zostać nałożone na wielkie korporacje, takie jak Amazon, Facebook czy Google. Część funduszy pokryłaby też Green Transformation Labour.

