Kurs funta powyżej 5 złotych! Wartość szterlinga na rynku walutowym największa od maja

„F**K BREXIT!” Raperzy z Polski i Serbii wyśmiewają ksenofobię Brytyjczyków [video]

Raperzy 4N Boyz postanowili odpowiedzieć Brytyjczykom, co sądzą o Brexicie i o rosnącej na Wyspach niechęci do imigrantów. Ten raperski kawałek z pewnością doda otuchy wszystkim z Was, którzy martwią się...