Nieoczekiwany zwrot akcji: John Bercow zablokował trzecie głosowanie ws. umowy brexitowej Theresy May

John Bercow pełniący funkcję spikera Izby Gmin zablokował głosowanie nad umową brexitową Theresy May – wcześniej już dwa razy odrzuconą przez parlamentarzystów. Warunkiem koniecznym do poddania pod kolejne głosowanie umowy jest wprowadzenie w niej istotnych zmian - podkreślił spiker.

W tym tygodniu Theresa May planowała przeforsować w Izbie Gmin kolejne głosowanie w sprawie umowy dotyczącej Brexitu. Jej plany pokrzyżował jednak w poniedziałek spiker Izby Gmin John Bercow, który powiedział, że „rząd nie może zgodnie z prawem przedłożyć Izbie tej samej propozycji”.

Co nas czeka w tym tygodniu w związku z Brexitem?

Zgodnie z parlamentarną konwencją z 1604 roku zawartą w podręczniku praktyki parlamentarnej Thomasa Erskine’a Maya (z 1844 r.) w trakcie jednej sesji parlamentarnej (trwającej rok) nie można po raz kolejny poddać projektu pod głosowanie, jeśli został on już wcześniej odrzucony przez parlamentarzystów.

Właśnie na tę poprawkę powołał się Bercow i zastrzegł, że, jeśli w umowie nie zostaną przeprowadzone istotne zmiany, to nie może przedstawić jej ponownie posłom. Dodał także, że nie wystarczy w tym wypadku przeprowadzenie drobnej technicznej zmiany.

Znaczącą korektą nie będzie także według Bercowa nowa opinia głównego radcy rządu w sprawie umowy. Twierdzi on, że warunki porozumienia z UE musiałyby zostać poddane „fundamentalnym” zmianom.

Decyzja spikera Izby Gmin pokrzyżowała plany Theresy May, która miała nadzieję na to, że uda jej się przekonać do poparcia umowy członków północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistów (DUP) oraz eurosceptycznych konserwatystów przy zbliżającym się wielkimi krokami terminie Brexitu.

Rzecznik premier przyznał, że decyzja spikera była zaskoczeniem dla rządu i będzie miała ona daleko idące konsekwencje dla strategii negocjacyjnej zwłaszcza, że trzecie głosowanie miało być ostatnią szansą na opuszczenie UE w zaplanowanym terminie.

Ze względu na decyzję Bercowa Theresa May najprawdopodobniej uda się w czwartek na szczyt UE w Brukseli z prośbą o opóźnienie Brexitu, co będzie oznaczało, że Wielka Brytania będzie musiała wydać ponad 100 milionów funtów na uczestnictwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Brexit: Tysiące dzieci imigrantów z UE "mogą pozostać niezarejestrowane"