Bedfordshire: Polski kierowca oskarżony o spowodowanie śmierci nastolatka na autostradzie M1

Sprawa 64-letniego Wojciecha B. została przeniesiona do sądu wyższej instancji.

Polskiemu kierowcy ciężarówki mieszkającemu w Houghton Regis (hrabstwo Bedfordshire) zostały postawione zarzuty dotyczące spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. 64-letni Wojciech B. miał zabić na drodze nastolatka.

Rzeczone wydarzenia miały miejsce w minioną niedzielę, 1 grudnia na trasie M1, konkretnie na wysokości zjazdu 11a, w okolicach miasta Luton. Jak czytamy w relacji lokalnego serwisu informacyjnego "Luton Today" około godziny 15:15 lokalna policja otrzymała wezwanie do fatalnej w skutkach kolizji. W tym zdarzeniu brała udział ciężarówka, za kierownicą której siedział nasz rodak, oraz samochód osobowy. Zgon jednego z pasażerów osobówki został stwierdzony na miejscu przez ratowników medycznych. Jego życia nie udało się uratować.

Dwie osoby odniosły poważne obrażenia i natychmiast przewieziono je do szpitala. Ich stan wówczas był określany jako poważny. Istniały realne zagrożenie utraty życia. Kolejne trzy odniosły tylko niewielkie obrażenia i pomocy medycznej udzielono im na miejscu. Na czas akcji ratunkowej ten odcinek trasy M1 został wyłączony z ruchu.

Okoliczności tego wypadku wciąż pozostają niej do końca jasne. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że Wojciech B. podczas jazdy miał nie zachować należytej ostrożności. To właśnie przez nieuwagę kierowcy ciężarówki miało dojść do tego tragicznego w skutkach wypadku. Przed brytyjskim sądem oskarżany jest o pięć przypadków niebezpiecznej jazdy - w wyniku jednego z nich zginął nastolatek, w wyniku pozostałych czterech inni uczestniczy ruchu drogowego odnieśli poważne obrażenia.

We wtorek polski kierowca stanął przed sądem Hatfield Magistrates’ Court, ale jego sprawa została przeniesiona do sądu wyższej instancji. Pierwszą rozprawę przed Luton Crown Court zaplanowano już w przyszłym roku, na 13 stycznia. Do tego czasu 64-latek z Polski pozostanie w areszcie.