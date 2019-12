Uwaga! Poszukujemy Polaka, który pomógł obezwładnić terrorystę na London Bridge! Chcemy mu przyznać tytuł Polish Hero 2019

Nagrodę Polish Hero przyznajemy każdego grudnia od roku 2015, stanowi ona uhonorowanie działań niezwykłych Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. W tym roku zapewne każdy z Was zgodzi się, że na ten tytuł zasługuje polski bohater z London Bridge, który pomógł obezwładnić zamachowca podczas ataku terrorystycznego.

Po piątkowych wydarzeniach na London Bridge nie tylko Polonia w Wielkiej Brytanii, ale także każdy mieszkaniec Wysp, któremu zależy na bezpieczeństwie tego kraju, jest pod wrażeniem odwagi Polaka, który próbował kłem narwala obezwładnić uzbrojonego w noże zamachowca.

Polecane: Znamy już laureatów nagrody POLISH HERO 2016!

Łukasz, który pracuje w jednej z londyńskich restauracji jako szef kuchni, walczył z narażeniem własnego życia, aby odciągnąć terrorystę od przypadkowych przechodniów. Sam odniósł dotkliwe obrażenia, gdy zamachowiec pięć razy dźgnął go nożem w ramię.

Jak jednak mówią świadkowie i co widać na nagraniach z miejsca ataku, Polak „walczył do samego końca”, a antyterroryści musieli go siłą odciągać od zamachowca.

Za tę niezwykłą odwagę chcieliśmy uhonorować Łukasza tytułem, który przyznajemy każdego roku w grudniu Polakom na Wyspach za ich wyjątkowe dokonania.

Nagrody Polish Hero trafiały od czterech już lat do rąk Polaków, którzy odznaczyli się wyjątkowym oddaniem i przyczyniali się do budowania szacunku wobec Polaków nie tylko na Wyspach, ale także na całym świecie.

Łukasz, który ryzykował własnym życiem w piątek na London Bridge, dołączył do tego szlachetnego grona i chcemy go uhonorować tym zaszczytnym tytułem. Aby to jednak było możliwe, prosimy samego Łukasza lub osoby, które mogą go znać, o kontakt do niego, abyśmy mogli go poinformować o nagrodzie i wręczyć mu ją.

Piszcie na adres: [email protected] z dopiskiem: Polish Hero

Przeczytaj też: Tytuł "Polish Hero" 2015 przyznany!