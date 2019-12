Warto pamiętać o Polaku z London Bridge, zanim „następnym razem ktoś powie, że wpuszczamy zbyt wielu imigrantów z Europy Wschodniej”

W sprawie bohaterskiego Polaka, który na London Bridge próbował obezwładnić zamachowca kłem narwala zabrał głos słynny brytyjski prezenter Piers Morgan. Wytknął on Brytyjczykom anty-imigracyjne podejście.

Komentując na Twitterze ostatnie tragiczne wydarzenia na London Bridge, brytyjski prezenter Piers Morgan zwrócił uwagę na odwagę Polaka, który „uzbrojony” jedynie w kieł narwala postanowił bronić przechodniów przed zamachowcem uzbrojonym w noże.

„Ten człowiek z kłem narwala to polski szef kuchni o imieniu Łukasz. Warto to zauważyć, zanim następnym razem ktoś powie, że ‘wpuszczamy zbyt dużo imigrantów z Europy Wschodniej do kraju’” – napisał Morgan.

Z podanych niedawno przez „Daily Mail” informacji wynika, że Polak wyszedł już ze szpitala, do którego trafił z ranami kłutymi. Obecnie polscy dyplomaci są w kontakcie z brytyjskimi służbami, jednak jego tożsamość nie jest ujawniana ze względów bezpieczeństwa.

Oh, and for those wondering, here's the narwhal tusk in happier times. Unclear from this pic which one was used to foil the terror attack. pic.twitter.com/zC44n0fn0c — Ben Stephens (@stephens_ben) November 30, 2019

O Polaku stało się głośno w mediach, a w internecie powstało sporo memów, które skupiają się głownie na kle narwala użytym przez Polaka i mimo momentami żartobliwego tonu, oddają hołd bohaterowi, który ryzykując własnym życiem próbował obezwładnić terrorystę.

W czasie zdarzenia nasz rodak został ugodzony pięć razy nożem w ramię, jednak to nie powstrzymało go przed walką z terrorystą. Policja miała nawet kłopot z odciągnięciem Polaka od napastnika po tym, jak został powalony na chodnik, aby do akcji następnie mogli wkroczyć antyterroryści.

NARWHAL The #Narwhal was thought to be the unicorn of the sea; #narwhaltusk may act in the same way as a unicorn's to neutralises all poisons inflicting the world, especially if in possession of the pure of heart #LondonBridgeAttackpic.twitter.com/Gq1syeBPa4 — Coffin Boffin (@DrSamGeorge1) November 30, 2019

