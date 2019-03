Aż 90% Brytyjczyków uważa, że negocjacje ws. Brexitu to "narodowe upokorzenie"

Zdecydowana większość Brytyjczyków uważa, że przebieg negocjacji ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to totalna kompromitacja. Aż 90% obywateli UK uważa, że mamy do czynienia z "narodowym upokorzeniem".

Rzeczone dane pochodzą z ankiety przeprowadzonej przez telewizję Sky News - opinia publiczna na Wyspach nie ma najmniejszych wątpliwości, że sytuacja związana z Brexitem jest haniebna. Aż 90% ankietowanych jest przekonana, że ​​w obliczu zbliżającej się daty wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej zachowanie klasy politycznej "upokorzyło cały kraj".

UK zaczyna wprowadzać plany awaryjne na wypadek twardego Brexitu

W zasadzie wszyscy zgadzają się, że w związku z negocjacjami z Brukselą mamy do czynienia z kompromitacją. Opinie jednak różnią się w kwestii tego kto ponosi za ten stan rzeczy odpowiedzialność. 34% oskarża brytyjski rząd i premier Theresę May, 26% uważa, że to wina posłów Izby Gmin, a 24% zwraca uwagę, że w zasadzie wszystkie strony są winne trwającego impasu ws. Brexitu.

Zaledwie 7 procent osób pytanych o opinię jest przekonana, że nie mamy do czynienia z upokorzeniem w tej sprawie, a 3% odpowiedziało, że nie ma zdania w tej sprawie. Dodajmy, że w sumie spytano reprezentatywną grupę 1189 osób.

Theresa May zwróci się dzisiaj z bezpośrednią prośbą do liderów UE w Brukseli o opóźnienie Brexitu

Wyniki sondażu Sky News opublikowano akurat w momencie, gdy Theresa May zwróciła się z bezpośrednią prośbą do liderów UE w Brukseli o opóźnienie Brexitu. Premier podkreśliła, że zależy jej na „krótkim opóźnieniu” Brexitu, aby Wielka Brytania nie musiała uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które „spowodują tylko kolejne podziały” i będą także dużym wydatkiem.

Wielka Brytania chce, aby wydłużyc Brexit o trzy miesiące.