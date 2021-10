Awaryjny program wizowy dla kierowców z UE zostanie przedłużony! Po fali krytyki rząd postanowił nie trzymać się kurczowo okresu 3 miesięcy

Fot. Getty

Jeszcze w zeszłym tygodniu awaryjny program wizowy dla kierowców i pracowników zakładów mięsnych z UE został przewidziany zaledwie na trzy miesiące – mniej więcej do końca grudnia. Teraz jednak,po fali krytyki i doniesieniach medialnych, że kierowcom z UE nie opłaca się przyjeżdżać na Wyspy na trzy miesiące, rząd postanowił wydłużyć termin obowiązywania tymczasowych wiz.

Rząd Borisa Johnsona zdecydował się wydłużyć awaryjny program wizowy dla kierowców i pracowników zakładów mięsnych z UE, aby „uratować” na Wyspach Święta Bożego Narodzenia. Zgodnie z nowym planem, 300 kierowców cystern paliwowych, którzy przyjadą do UK natychmiast, będzie mogło pozostać na Wyspach do końca marca. Reszta – ok. 4700 kierowców tirów przewożących żywność, którzy mają przyjechać do UK z końcem października, będzie mogła pozostać do końca lutego.

Wydłużając tymczasowy program wizowy dla pracowników z UE rząd zdaje się uległ presji ze strony przemysłu paliwowego i spożywczego i dał się przekonać, że tylko w ten sposób będzie w stanie jakoś uratować tegoroczne Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. To duży krok naprzód, biorąc pod uwagę, że jeszcze do niedawna ministrowie podtrzymywali, że nie będą łagodzić przepisów imigracyjnych w odpowiedzi na poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw w UK.