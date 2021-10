Do prowadzenia ciężarówek w UK powinni zostać zaangażowani drobni przestępcy? Słowa Dominica Raaba wywołały poruszenie

Fot. Getty

Wszystkie ręce na pokład? Tak zdaje się podchodzić do zażegnania kryzysu prominentny polityk Dominic Raab, który zaproponował właśnie, żeby do prowadzenia ciężarówek zostali zaangażowani drobni przestępcy. Zastępca premiera uważa, że nie ma nic złego w tym, by w walce z kryzysem zaopatrzeniowym wzięły udział osoby, które otrzymały wyrok z obowiązkiem wykonania prac społecznych.

Za dosyć zaskakujące można uznać słowa Dominica Raaba, który zasugerował, że drobni przestępcy, wobec których sąd zasądził prace społeczne, mogliby odpracować swoją karę zasiadając za kółkiem tira. - Nakładamy na więźniów i przestępców obowiązek wykonywania nieodpłatnej pracy. Dlaczego więc, skoro są niedobory [kierowców w UK], nie zachęcić ich do wykonywania płatnej pracy tam, gdzie byłaby korzyść dla gospodarki, korzyść dla społeczeństwa? Jeśli dasz ludziom wędkę, dasz im coś do stracenia, jeśli dasz im nadzieję, to prawdopodobieństwo, że znów dokonają oni przestępstwa, jest znacznie mniejsze – powiedział Raab, cytowany m.in. przez dziennik ”The Times”.

Kryzys paliwowy w UK słabnie

Słowa ministra Raaba zostały zacytowane przez brytyjskie media w momencie, gdy poprawiła się już nieco sytuacja z zaopatrzeniem stacji benzynowych w UK. „Istnieją pozytywne sygnały, że kryzys przy dystrybutorach słabnie, a stacje informują, że odbierają kolejne dostawy paliwa” - czytamy w komunikacie prezesa PRA Gordona Balmera.

To, że sytuacja w kraju się normuje, potwierdził także minister ds. biznesu Kwasi Kwarteng. Polityk stwierdził, że sytuacja wydaje się „stabilizować”, ponieważ większość ludzi „zachowuje się dosyć odpowiedzialnie”. Kwarteng potwierdził także, że rząd skorzysta z pomocy żołnierzy w celu walki z kryzysem zaopatrzeniowym w kraju. - Czasem potrzeba kilku dni, aby sprowadzić na miejsce żołnierzy. [Ale] zdecydowaliśmy się to zrobić. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni będzie można zobaczyć żołnierzy prowadzących cysterny – poinformował minister.