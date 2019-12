Antyterroryści musieli Polaka odciągać od zamachowca. Sekundę po tym zabili napastnika [wideo]

Polak, który został okrzyknięty „bohaterem z London Bridge” trafił najprawdopodobniej do szpitala po tym, jak otrzymał pięć ciosów nożem od terrorysty. Nasz rodak musiał zostać siłą odciągnięty od zamachowca przez antyterrorystów, zanim zabili napastnika.

Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku ataku na London Bridge przeprowadzonego przez zamachowca, którym okazał się 28-letni Usman Khan. Jednym z rannych jest bohaterski Polak, który próbował obezwładnić terrorystę kłem narwala zdjętym uprzednio ze ściany restauracji, w której pracuje jako szef kuchni.

Przeczytaj też: Polak z London Bridge otrzyma polskie i brytyjskie odznaczenia? Minister sprawiedliwości złoży wniosek do prezydenta

Nasz rodak, który stał się „bohaterem z London Bridge” został uchwycony wraz z innymi dzielnymi osobami na nagraniach zrobionych przez przypadkowych świadków zdarzenia.

Na jednym filmiku możemy zobaczyć, jak Polak po powaleniu napastnika na ziemię musiał zostać siłą odciągnięty od niego przez antyterrorystów, którzy następnie zastrzelili zamachowca.

Jak podało „The Sun” bohater z London Bridge znany mediom tylko jako Łukasz, został najprawdopodobniej zabrany z pięcioma ranami kłutymi do szpitala. Szef Fishmongers’ Hall, restauracji, w której pracuje Polak, powiedział, że „Łukasz walczył do samego końca”.

Polecane: London Bridge: Wypuszczony na wolność morderca był jednym z bohaterów, którzy obezwładnili zamachowca

Mężczyzna, szef Polaka, opisał moment, w którym doszło do ataku:

- [Łukasz] mył akurat szklanki w piwnicy, gdy usłyszał krzyki. Wyszedł na górę. Było już jasne, co się dzieje. Terrorysta wymachiwał nożami, ludzie krzyczeli. Wtedy wziął ze ściany kieł narwala i wybiegł na ulicę. W następnych minutach już tam był. Dał czas przechodniom na ucieczkę. Wtedy dźgnął terrorystę i wiedział, że coś jest nie tak, gdy uderzył go w klatkę i go nie zranił. Zamachowiec miał rodzaj kuloodpornej kamizelki na sobie. Wtedy zaczęła się straszna walka, w której Łukasz otrzymał pięć ciosów nożem w ramię. Został zraniony, ale nie odpuścił nawet na chwilę. Wtedy dołączyli do niego dwaj lub trzej inni.

Zobacz nagranie wideo: