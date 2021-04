Angielska rzeczywistość w czasach trzeciego lockdownu - zobacz WIDEO nagrane przez Polaka w UK

Rzeczywistość trzeciego lockdownu w Anglii z punktu widzenia Polaka - zobaczcie film naszego rodaka z Kettering, w którym uchwycono czasy ostatniego "zamknięcie" w UK.

Przypomnijmy, trzeci lockdown w Anglii został wprowadzony w poniedziałek 4 stycznia 2021 roku, gdy Boris Johnson przemówił przed kamerami do mieszkańców Wielkiej Brytanii. Wówczas poinformował on o zaostrzeniu restrykcji i wprowadzeniu trzeciego lockdownu w Anglii. Powodem wprowadzenia surowszych ograniczeń był niepokojący rozwój epidemii na Wyspach, obserwowany od momentu pojawienia się nowego szczepu koronawirusa w UK. Nowe zasady weszły w życie w środę 6 stycznia i w zasadzie obowiązując do dziś, choć rząd brytyjski podjął decyzję o stopniowym "wychodzeniu" z lockdownu i łagodzeniu restrykcji.

Lockdown w Anglii - jak wyglądał?

O tym, jak wygląda życie w czasach trzeciego lockdownu krótki filmik nagrał Polak mieszkający w UK, prowadzący kanał na YT pod szyldem "Przeludna Wyspa". "W Anglii trwa trzeci narodowy lockdown, jak wygląda tutejsza rzeczywistość i czy da się jeszcze tutaj żyć. W Polsce dużo mówi się o tzw. wariancie angielskim, który "przywędrował" z Wysp, a także o angielskich szczepionkach i ich skuteczności. W tym filmiku pokaże wam jak się sprawy mają w samym centrum UK. Oczywiście nie zabraknie też wypowiedzi naszych rodaków, którzy mieszkają i pracują tutaj na stałe" - pisze vloger Adamski, na co dzień mieszkający w Kettering (hrabstwo Northamptonshire).

Jak wyglądała jego relacja? Zapraszamy do oglądania:

ZOBACZ nagranie Polaka z Kettering, który pokazuje angielską rzeczywistość czasów "zamknięcia"

No i jak Wam się podobało? Jak to wygląda z waszej perspektywy? Jak oceniacie ten filmik i co o nim sądzicie? Czekamy na Wasze komentarze na naszym oficjalnym profilu na FB - dajcie nam znać!

Redakcja zastrzega, iż powyższy materiał wideo jest wyrazem osobistych przekonań jego autora/autorki i nie reprezentuje poglądu redakcji "Polish Express". Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego treść.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!