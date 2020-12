Umowa między UE a Wielką Brytanią jest dobrą wiadomością dla Polaków - zapewnia minister Szymański

A co z Polakami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii?

Z polskiego punktu widzenia porozumienie w sprawie relacji handlowych łączących kraje członkowskie UE z Wielką Brytanią osiągnięte w wigilię Bożego Narodzenia to "dobra wiadomość", jak zapewnia polski minister do spraw europejskich.

Według Konrada Szymańskiego umowa, którą udało się wypracować Ursuli von der Leyen i zespołowi negocjatorów z Brukseli jest korzystna z punktu widzenia polskich przedsiębiorców oraz zwykłych obywateli. Dzięki niej złagodzone zostaną negatywne skutki Brexitu. "Umowa ograniczy negatywne skutki Brexitu. Dotyczy zarówno producentów towarów przemysłowych jak i rolno-spożywczych. W umowie przewidziano specjalne ułatwienia na przykład dla sektora motoryzacyjnego, farmaceutyków, czy produktów rolnictwa ekologicznego" - przytacza komentarz Konrada Szymańskiego, ministra ds. europejskich, Polska Agencja Prasowa.

Polski minister ds. europejskich zapewnia, że "wigilijna" umowa między UK a UE jest korzystna dla Polski

"Zadbaliśmy w negocjacjach o uwzględnienie interesu sektora transportowego, szczególnie ważnego dla Polski. Przewoźnicy będą mieli nieograniczony dostęp z punktu do puntu pomiędzy Unią i Wielką Brytanią oraz pełne prawa tranzytowe wzajemnie przez swoje terytoria. W ograniczonym zakresie możliwe będą również operacje kabotażowe" - dodaje Szymański.

Zaznaczamy, że dla polskich firm Wielka Brytania to ważny rynek eksportowy. W roku 2019, a więc w czasie, gdy obowiązywał "okres przejściowy", w UK sprzedano polskie towary o łącznej wartości 61 miliardów złotych.

Warto również w tym miejscu zapytać czy minister Szymański w jakiś sposób odniósł się do sytuacji Polaków w UK po Brexicie w świetle osiągniętego porozumienia. Poza dość enigmatycznie brzmiącym komentarzem odnośnie "koordynacji świadczeń społecznych" w sprawie "bezpieczeństwa socjalnego polskich obywateli" nie usłyszeliśmy w zasadzie nic konkretnego. Czy to nie znamienne? Czy według Was los polskich obywateli "osiedlonych" w UK zgodnie z EU Settlement Scheme jest obojętny polskim władzom?

Wielka Brytania opuszcza struktury UE dokładnie w 1646 dni po tym Brytyjczycy podjęli decyzję o Brexicie w ogólnonarodowym referendum. "Świąteczna" umowa regulująca relacje handlowa wejdzie w życie dopiero, gdy zostanie ratyfikowana zarówno przez brytyjski parlament, jak i Parlament Europejski oraz Radę UE.

