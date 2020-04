Amazon da podwyżkę pracownikom magazynów i dostawcom - za to, że pracują, ryzykując swoje zdrowie

Firma ogłosiła także, że wprowadziła szereg zabezpieczeń dla pracowników - kierując się regułami rządu UK i WHO.

Fot. Getty

Pracownicy magazynów i kierowcy dostaw pracujący w Amazonie otrzymają podwyżkę stawki godzinowej. Firma chce w ten sposób docenić poświęcenie zatrudnionych osób, pracujących podczas lokcdownu. Amazon wprowadził także szereg zabezpieczeń, dostosowując się do reguł rządowych i WHO.

Amazon zapowiedział, że pracownikom magazynów i dostawcom podniesie stawkę godzinową o 2 funty - w uznaniu za ich pracę w czasie lockdownu. „W uznaniu ich niewiarygodnego wkładu zwiększyliśmy wynagrodzenie dla pracowników w naszych centrach logistycznych i na stanowiskach dostawczych, dodając kolejne 2 funty za godzinę w stosunku do naszej obecnej stawki, wynoszącej £10,50 w Londynie i £9,50 w pozostałych rejonach Zjednoczonego Królestwa”.

Firma poinformowała także, że utworzono kolejne 5000 miejsc pracy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, aby złagodzić oczekiwany wzrost bezrobocia.

Szef firmy w Wielkiej Brytanii Doug Gurr poinformował we wtorek klientów, że internetowy gigant sprzedaży detalicznej dostosował standardy pracy w swoich magazynach do rządowych reguł dystansu społecznego. Ponadto, Gurr dodał, że dokonano również ponad 150 zmian w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Firma podkreśla, że stara się zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom i zapewnić im środki ochrony osobistej, takie jak maseczki i rękawiczki, firma ma także kontrolować temperaturę ciała swoich pracowników.

Jak zauważa portal „Metro”, działania Amazona w UK zostały podjęte po tym, jak firma doświadczyła kryzysu we Francji, gdy sąd zezwolił jej jedynie na sprzedaż towarów niezbędnych do życia, co poskutkowało zamknięciem większości jednostek w tym kraju. Ponadto, francuscy pracownicy wszczęli protesty, twierdząc, że Amazon nie przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy podczas pidemii.