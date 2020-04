Firma ubezpieczeniowa w UK zwróci kierowcom £25 za okres lockdownu. Zyska na tym blisko 4,5 mln osób

Fot. Getty

Ponad 4 mln ludzi w UK – właścicieli samochodów osobowych, vanów, motorów czy rowerów, otrzyma od jednej z firm ubezpieczeniowych na Wyspach zwrot w wysokości £25. Wszystko to dlatego, że na skutek lockdownu w Wielkiej Brytanii znacząco spadła liczba wypadków drogowych.

Jak wynika ze statystyk, w ciągu ostatniego miesiąca kierowcy w UK pokonali aż o 70 proc. mniej kilometrów, niż robią to zazwyczaj. A to dla firm ubezpieczeniowych oznacza oszczędność rzędu nawet £1mld z powodu znacznie mniejszej liczby wypadków i zmniejszonych wypłat odszkodowania z OC sprawcy. Na Wyspach jako pierwsza dostrzegła to firma ubezpieczeniowa Admiral, która postanowiła podzielić się zyskiem z ubezpieczonymi właścicielami samochodów osobowych, vanów, motorów i rowerów, i zwrócić im za okres lockdownu po £25 na osobę. Firma szacuje, że łącznie wypłaci 4,4 mln swoich klientów kwotę rzędu £110mln.

- Zwroty środków nastąpią do 31 maja 2020 r. I zostaną dokonane przy pomocy takiej metody płatności, jaką Admiral ma w aktach klientów – przekazał rzecznik firmy ubezpieczeniowej na łamach „Daily Mirror”. A dyrektor generalna Cristina Nestares dodała: - To niespotykany czas - ludzie w całym kraju jeżdżą znacznie mniej niż przed lockdownem i spodziewamy się, że doprowadzi to do spadku liczby roszczeń. Chcemy w tym trudnym czasie oddać pieniądze, które wykorzystalibyśmy na spłatę tych roszczeń, naszym lojalnym klientom. Zaistniałe zmiany odzwierciedliliśmy też w naszych cenach dla klientów i nadal będziemy to robić. Klienci nie muszą się z nami kontaktować, aby otrzymać zwrot, skontaktujemy się z nimi w najbliższych tygodniach, aby wyjaśnić, w jaki sposób zwrócimy im pieniądze.