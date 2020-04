Dziennikarka przypadkowo pokazała swojego nagiego męża w telewizji na żywo [wideo]

Fot. Getty

W programie na żywo reporterka telewizyjna przez przypadek pokazała postać nagiego mężczyzny pod prysznicem, nagrywając w swojej łazience filmik o domowym podcinaniu włosów podczas lockdownu. Internauci zastanawiają się, jak do tego doszło…

Reporterka Melinda Meza, pracująca dla kalifornijskiego kanału telewizyjnego KCRA3, prowadząc transmisję prosto ze swojej domowej łazienki, pokazywała widzom programu na żywo, jak samodzielnie podcinać włosy podczas lockdownu - nie zauważyła jednak, że w lustrze odbija się postać nagiego mężczyzny, stojącego pod prysznicem… Ale czy na pewno pod prysznicem? Internauci zauważyli, że mężczyzna tak naprawdę stoi jakby obok prysznica, w dość tajemniczym miejscu i pozie…

Nieocenzurowane zdjęcie ukazujące ten szokujący szczegół w nagraniu kalifornijskiej dziennikarki, opublikował na Twitterze jeden z internautów, prosząc innych, by dali znać, czy widzą to samo, co on. Aby przejść do tweeta kliknij w poniższe zdjęcie:

Nagranie, które błyskawicznie trafiło do sieci, odbiło się szerokim echem sprzecznych komentarzy wśród użytkowników Twittera, którzy zaczęli zastanawiać się między innymi nad tym, czy ów mężczyzna jest na pewno mężem reporterki, (z którym kobieta pozostaje w związku małżeńskim od 16 lat), a nie kimś innym. W tym drugim przypadku sprawy prawdopodobnie mogłyby przybrać dość niepokojący dla reporterki obrót w jej życiu osobistym.

Internauci zauważyli także, że przez cały czas mężczyzna stał zupełnie nieruchomo, ponieważ prawdopodobnie czekał na zakończenie wywiadu, by móc w spokoju wyjść dokończyć łazienkową pielęgnację. Niektórzy internauci są przekonani, że tajemniczy mężczyzna nie zdawał sobie sprawy z tego, że odbija się w lustrze i przez to widać go na transmitowanym na żywo nagraniu. Inni są zdania, że może jednak o tym wiedział... A jakie jest Wasze zdanie na temat tego kontrowersyjnego nagrania?

Nagranie całej sceny można obejrzeć na Twitterze, klikając w poniższe zdjęcie: