Alkohol pomaga Polakom w Dundee poczuć się "jak w domu" podczas świąt, twierdzi właścicielka "polskiego sklepu"

"Picie alkoholu podczas Bożego Narodzenia to nasza tradycja - w taki sposób "polski sklep" w Dundee starając się o koncesję na sprzedaż alkoholu w czasie świąt i przed Nowym Rokiem.

Jak czytamy na łamach szkockiego portalu informacyjnego "The Courier" właścicielom jednego z "polskich sklepów" zlokalizowanych w Dundee odmówiono wydania koncesji na sprzedaż alkoholu. Chodziło konkretnie o okazjonalne, dwutygodniowego pozwolenie na sprzedaż napojów wyskokowych przez ostatnie dwa tygodnie grudnia i cześć pierwszego tygodnia stycznia 2021, obejmujące święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Jak donoszą brytyjskie media właścicielka sklep przed członkami rady wchodzącej w skład lokalnego "licensing board" przy Dundee City Council miała argumentować, iż dzięki dostępowi do importowanych znad Wisły alkoholi, święta dla około 3 tysięcy imigrantów z Polski będą "łatwiejsze do zniesienia".

Picie podczas świąt to polska tradycja

Dzięki wydaniu tej koncesji na sprzedaż alkoholu "Polacy w Dundee poczuliby się jak w domu", czytamy na łamach "Couriera". "To trudny czas i prowadzimy bardzo nietypowy sklep. To największy polski sklep w Dundee" - komentowała właścicielka polskiego sklepu. "Polacy w praktyce nie mogą wrócić do domu, bo po powrocie do UK musieliby poddać się kwarantannie przez dwa tygodnie. W naszej kulturze pijemy alkohol podczas Świąt Bożego Narodzenia. Wiem, że może to źle zabrzmieć, ale jest to dla nas coś bardzo tradycyjnego" - komentowała.

W założeniach, po wydaniu tymczasowej licencji sklep oferowałby szeroki wybór win, piwa i wódki z krajów Europy Wschodniej, z których większość, jak twierdziła właścicielka, nie jest dostępna gdzie indziej.

"W naszej kulturze pijemy alkohol podczas Świąt Bożego Narodzenia"

Z jednej strony pojawiły się głosy, że jest to dobry pomysł. Radna Georgia Cruickshank mówił o geście dobrej woli wobec Polaków, którzy nie mogą wrócić do kraju z powodu pandemii. "(...) ​pomoże to Polakom obchodzić Boże Narodzenie w polskim stylu" - komentowała. Z drugiej jednak podkreślono, że zgodnie z lokalną polityką ograniczania liczby sklepów sprzedających alkohol w Dundee.

Ostatecznie stosunkiem czterech głosów do trzech przegłosowano odrzucenie wniosku o wydanie "tymczasowej" koncesji dla polskiego sklepu.

