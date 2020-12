West Yorkshire: Ciało zamordowanego Polaka odnalezione po 9 latach. Zostało zakopane w lesie [WIDEO]

Brytyjska policja odnalazła Polaka, który zaginał przed 9 laty. W lesie w hrabstwie West Yorkshire wykopano jego ciało. Oficerowie West Yorkshire Police prowadzą w tej sprawie śledztwo pod kątem morderstwa.

Ciało należące do naszego rodaka zostało znalezione przez brytyjskich policjantów w dniu wczorajszym, w czwartek 17 grudnia. Oficerowie West Yorkshire Police zlokalizowali je w lesie w pobliżu Hays Lane w Mixenden, lokalizacji oddalonej o około 4 mile od centrum miasta Halifax.

"To kluczowy moment w sprawie zaginięcia pana Dariusza i cieszę się, że po dziewięciu długich latach odnaleźliśmy jego ciało. Teraz możemy sprowadzić go z powrotem do rodziny, aby został należycie pochowany" - komentował detektyw Tony Nicholson z West Yorkshire Police prowadzący tę sprawę. "Pan Dariusz był mężem i ojcem, który ciężko pracował na utrzymanie swojej rodziny. Zasługuje na to, aby prawda o jego śmierci została odkryta. Jego rodzinie zależy na sprawiedliwości. Zachęcam wszystkich, którzy mają jakieś informacje w tej sprawie o ujawnienie się. Wiemy, że są ludzie, którzy wiedzą, jak zginął Dariusz" - kończył detektyw Nicholson.

Ciało zaginionego przed laty Polaka zostało znalezione w lesie

44-letni Polak zaginął aż dziewięć lat temu. Przypomnijmy, po raz ostatni widziano 13 marca 2011 roku w Huddersfield, w jego domu przy Macaulay Road. Dariusz Michałowski do Wielkiej Brytanii przyjechał do pracy. Jak wynika z informacji przekazanych przez brytyjskie media rodzina naszego rodaka pozostała w kraju. Pan Dariusz miał utrzymywać stały kontakt z żoną i córką.

W sprawie śmierci naszego rodaka policja prowadzi już śledztwo mające na celu wykrycie kto jest odpowiedzialny za jego morderstwo. Jak przekazał rzecznik West Yorkshire Police okoliczności śmierci Polaka są już znane policji, służby wiedzą w jaki sposób zmarł. Warto dodać, że wcześniej, jeszcze gdy sprawa ta była badana w kierunku zaginięcia aresztowano pięciu mężczyzn, których później zwolniono.

Policja potwierdza, że okoliczności śmierci naszego rodaka są jej znane

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat zaginięcia lub śmierci Dariusza Michałowskiego jest proszony o kontakt z HMET - Homicide and Major Enquiry Team dzwoniąc pod numer 101 lub poprzez kontakt na stronie www.westyorkshire.police.uk.contactus. Z policją można się również skontaktować całkowicie anonimowo poprzez Crimestoppers dzwoniąc pod numer 0800 555 111.