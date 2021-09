Jak opanować lęk przed lataniem? Oto 11 sprawdzonych sposobów na uspokojenie podczas podróży

Fot. Getty

Jak skutecznie i szybko poradzić sobie z paraliżującym strachem przed lotem samolotem lub choćby ze zwykłym, ale nieprzyjemnym stresem związanym z podróżą? Oto 11 prostych sposobów na uspokojenie się na pokładzie.

Strach przed lataniem samolotem lub po prostu zwyczajny stres związany z podróżą, mogą uprzykrzyć życie i trudno nad nimi zapanować – nawet mając w świadomości, że statystycznie samoloty należą do najbezpieczniejszych środków transportu. Nerwowe napięcie psychiczne nie tylko sprawia, że podróż wydaje nam się nie mieć końca, ale również nie pozwala cieszyć się urokami podróży samolotem – nieziemskimi widokami za oknem czy nadchodzącym spotkaniem u celu podróży. Jak sobie radzić ze stresem podczas lotu samolotem? Oto 11 sprawdzonych sposobów.

Jak sobie radzić ze stresem podczas lotu samolotem?

Stres związany z lotem może być spowodowany różnymi czynnikami. Może chodzić o lęk przed samym lataniem, o stres związany z tym, czy o niczym nie zapomnieliśmy, czy nie spóźnimy się na miejsce, czy wszystko jest dobrze zaplanowane, a może to być też napięcie związane z nową sytuacją, która czeka nas po lądowaniu.

W związku z tym, sprowadzone i dostępne dla każdego sposoby radzenia sobie ze stresem związanym z podróżą samolotem można podzielić na trzy grupy: wcześniejsze przygotowanie się do podróży, przekierowanie uwagi podczas podróży, naturalne sposoby na zmniejszenie napięcia psychicznego. Należy jednak pamiętać, że jeśli lęk, pojawiający się podczas latania, jest bardzo silny lub uciążliwy, może być konieczna bardziej specjalistyczna pomoc w tym zakresie, a poniższe metody są jedynie doraźnymi rozwiązaniami, które niekoniecznie pomogą na dłuższą metę.

1. Wcześniejsze przygotowanie się do podróży

Po pierwsze, aby mniej stresować się podróżą i tym czy wszystko przebiegnie zgodnie z naszym planem i wyobrażeniem, najlepiej jest zawczasu przygotować się do podróży. Można więc z wyprzedzeniem zaplanować i zrealizować po kolei różne ważne czynności takie, jak rezerwacja i zakup biletów lotniczych, zaplanowanie podróży na lotnisko oraz później podróży z lotniska do miejsca docelowego, zaplanowanie ewentualnego noclegu. Warto też przybyć na lotnisko wcześniej, by nie martwić się o spóźnienie.

Po drugie, dobrze jest też przygotować sobie listę rzeczy, które będą potrzebne podczas podróży oraz z wyprzedzeniem spakować bagaż – tak aby mieć czas na sprawdzenie, czy wzięliśmy wszystko, co niezbędne. Tego typu zabiegi oszczędzą nam podczas lotu stresujących myśli typu „czy spakowałam szczoteczkę do zębów/bieliznę…” lub panicznego zastanawiania się, jak wydostać się z lotniska, na którym będziemy lądować.

2. Przekierowanie uwagi podczas podróży

Jeśli nasz stres podczas lotu spowodowany jest przede wszystkim lękiem przed lataniem samolotem, dobrze jest wtedy robić coś, co odciągnie naszą uwagę od panicznych myśli o wypadku lotniczym, o tym, że pod naszymi stopami widnieje wielka przepaść lub od innych katastrofalnych wyobrażeń.

Co zrobić, by odpędzić od siebie niechciane myśli i fantazje? Należy znaleźć coś, co na tyle nas zajmie, że zapomnimy o tym, że lecimy samolotem. Jest kilka rzeczy, które – zależnie od naszych indywidualnych możliwości i upodobań – mogą skutecznie przekserować uwagę. Oto sześć przykładów:

rozmowa z kimś (znajomym lub nieznajomym)

czytanie książki lub czasopisma

słuchanie muzyki (muzykę można przygotować sobie wcześniej na urządzeniu elektronicznym, tak aby mieć do niej dostęp offline; pamiętaj też o zabraniu ze sobą słuchawek)

oglądanie filmu lub serialu (film czy serial można przygotować sobie wcześniej na urządzeniu elektronicznym, tak aby mieć do niej dostęp offline; pamiętaj też o zabraniu ze sobą słuchawek)

gra w gry (np. na telefonie czy innym urządzeniu, ale może to być też gra w karty ze współpasażerami)

sen (o ile uda nam się zasnąć, jest to jak najbardziej skuteczna metoda na uniknięcie stresu podczas lotu).

3. Naturalne sposoby na zmniejszenie napięcia psychicznego

Oprócz sposobów wymienionych wyżej, istnieje też kilka naturalnych metod na obniżenie napięcia psychicznego – bez względu na konkretną przyczynę stresu podczas lotu. Wśród metod tych należy wymienić przede wszystkim trzy sprawdzone sposoby na redukcję stresu:

picie wody (stres może prowadzić wzmożonego pocenia się, a w konsekwencji do ubytku wody z organizmu, z kolei brak odpowiedniego nawodnienia może sprawić, że z tego wszystkiego łatwiej rozboli nas głowa czy zrobi nam się niedobrze – warto więc pamiętać o regularnym piciu nie za dużych ilości wody; dodatkowo do wody można zawsze dodać magnez (np. musujący), który w przypadku stresu pomaga organizmowi powrócić do utraconej równowagi)

uspokajające zioła takie, jak na przykład melisa (dostępne są w różnych formach, np. w postaci pitnej lub w formie cukierków do ssania)

drink na uspokojenie (mała dawka alkoholu nie sprawi, że będziemy pijani i pozbawieni kontroli, ale pozwoli nam się odrobinę zdystansować i zrelaksować).