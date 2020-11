Aktualna lista krajów zwolnionych z kwarantanny w UK. 10 państw dodano, a dwa usunięto z wykazu travel corridors

Fot. Getty

Minister Transportu ogłosił aktualizację listy krajów objętych kwarantanną w UK. Do miejsc zwolnionych z 14-dniowej izolacji dodano aż 10 państw, a na dwa kraje europejskie nałożono obowiązek kwarantanny. Jakie dokładnie zmiany wprowadzono w wykazie travel corridors od 28 listopada?

Lista travel corridors, czyli wykaz miejsc, z których można podróżować do UK bez konieczności poddania się 14-dniowej kwarantannie na Wyspach, jest aktualizowana co tydzień. W czwartek wieczorem Minister Transportu Grant Shapps ogłosił kolejne zmiany, które zaczną obowiązywać od soboty 28 listopada 2020 od godziny 4:00 rano.

Do listy travel corridors dodano aż 10 państw, jednak usunięto z niej dwa kraje europejskie. Przypomnijmy, że w przypadku podróży do UK z kraju nie znajdującego się na aktualnej liście travel corridors, trzeba poddać się kwarantannie w UK na 14 dni. Od 15 grudnia zasady izolacji dla osób podróżujących do Anglii zostaną złagodzone i będzie możliwość skrócenia kwarantanny z 14 do 5-7 dni - pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Aktualna lista krajów objętych kwarantanną w UK [28 LISTOPADA]

Minister Transportu ogłosił, że następujące kraje zostają dodane do listy travel corridors (czyli miejsc zwolnionych z kwarantanny w UK) od 28 listopada: Bhutan, Timor-Leste, Mongolia, Aruba, Samoa, Kiribati, Mikronezja, Tonga, Vanuatu, Wyspy Salomona. Wśród państw tych nie ma żadnego kraju europejskiego. Dwa europejskie państwa zostały za to usunięte z listy travel corridors, co oznacza, że po przybyciu z nich na Wyspy trzeba będzie poddać się kwarantannie - jeśli dotrzemy do UK 28 listopada o godzinie 4:00 rano lub później. Państwa te to Estonia i Łotwa.

Latest data means we must remove ESTONIA and LATVIA from the #TravelCorridor list. From 4am Saturday 28th November, if you arrive into the UK from these destinations you will need to self-isolate. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) November 26, 2020

Aktualna lista travel corridors obejmuje zatem następujące obszary i kraje europejskie:

Finlandia

Gibraltar

Greckie wyspy: Korfu, Kreta, Kos, Rodos, Zakynthos

Islandia

Irlandia

Isle of Man

Norwegia

Koniec zakazu podróży z Danii do UK

Minister Transportu ogłosił także, że również 28 listopada o 4:00 rano Wielka Brytania wycofuje całkowity zakaz podróży z Danii, jednak osoby przybywające z tego kraju do Anglii będą objęte obowiązkową 14-dniową kwarantanną.

Zakaz podróży w czasie lockdownu w Anglii

Przypomnijmy, że według wciąż obowiązujących zasad, osoby, które planują podróż DO Anglii, nie muszą z niej rezygnować, ale mają obowiązek sprawdzić, czy kraj, z którego podróżują, znajduje się na liście travel corridors. Jeśli kraj nie znajduje się na tej liście, podróżni będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Anglii. Przed podróżą nadal należy wypełnić formularz lokalizacyjny Passenger Locator Form.

Na czas drugiego lockdownu w Anglii, który kończy się 2 grudnia 2020, rząd wydał wytyczną, zgodnie z którą osoby przebywające na terenie Anglii nie powinny podróżować, jeśli nie ma takiej konieczności. Za złamanie zakazu podróży w Anglii grozi kara grzywny w wysokości od 200 do 6400 futnów.

Dozwolone pozostaje jednak podróżowanie w przypadku poważnego powodu, takiego jak:

podróż do/z pracy, gdy nie ma możliwości pracy z domu

podróż do/z szkoły czy innej placówki edukacyjnej

podróż konieczna ze względu na pełnione obowiązki opiekuńcze

podróż do/ze szpitala lub innej wizyty lekarskiej

wizyty w miejscach, których działalność jest dopuszczona w czasie drugiego lockdownu - np. w sklepach spożywczych

podróż konieczna w celu odbycia ćwiczeń fizycznych.

Od 2 grudnia, po zakończeniu drugiego lockdownu w Anglii, obowiązywać będą nieco inne zasady podróżowania, o których można przeczytać w artykule: Zasady podróżowania, które będą obowiązywały po zniesieniu lockdownu i wprowadzeniu trzystopniowego systemu alertowego.