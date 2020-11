Zasady podróżowania, które będą obowiązywały po zniesieniu lockdownu i wprowadzeniu trzystopniowego systemu alertowego

Za tydzień w Anglii przestanie obowiązywać drugi lockdown i przywrócony zostanie trzystopniowy system alertowy, jednak w bardziej rygorystycznej formie. Jakie będą obowiązywać podróżnych i czy będzie można wyjeżdżać w celach rekreacyjnych za granicę?

W każdym z poziomów: Tier 1, Tier 2, Tier 3 obowiązują inne restrykcje, a system ten wchodzi w życie 2 grudnia i jest podobny do tego, który obowiązywał przed lockdownem, jednak bardziej restrykcyjny. Co jednak oznacza wprowadzenie tego systemu dla osób, które będą musiały przemieszczać się miedzy różnymi regionami?

Podróżowanie a nowy system alertowy

Wraz z zakończeniem lockdownu mieszkańcy Anglii będą mieć większą swobodę w przemieszczaniu niż obecnie. W czasie lockdownu można było podróżować jedynie w celach zawodowych, edukacyjnych lub mając ważny powód. Od 2 grudnia znowu będzie można podróżować w celach rekreacyjnych, także za granicę. Ponadto mieszkańcy regionów objętych różnymi poziomami zagrożenia, będą mogli przemieszczać się między nimi w dłuższej podróży.

Zasady podróżowania dla mieszkańców Tier 1

Mieszkańcy Tier 1 mogą podróżować do rejonów zaklasyfikowanych do Tier 2 i Tier 3, jednak muszą zastosować się do regulacji w nich obowiązujących. Ponadto osobom z Tier 1 zaleca się unikania podróży i zostawania na noc w rejonach objętych Tier 3, chyba że „jest to konieczne, np. ze względów zawodowych, edukacyjnych, medycznych”.

Zasady obowiązujące w Tier 1, Tier 2, Tier 3 od 2 grudnia

Zasady podróżowania dla mieszkańców Tier 2

Mieszkańcy Tier 2 mogą podróżować do rejonów objętych Tier 1, jednak muszą przestrzegać zasad obowiązujących w swoim rejonie zamieszkania. Czyli np. nie mogą spotykać się w przestrzeniach zamkniętych z innymi ludźmi, chyba że z nimi mieszkają lub tworzą z nimi tzw. „support bubble”.

Podobnie jak mieszkańcom Tier 1, osobom z Tier 2 odradza się podróżowania do Tier 3, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne.

Zasady podróżowania dla mieszkańców Tier 3

Osoby mieszkające w rejonach objętych Tier 3, czyli najwyższym poziomem zagrożenia, powinny unikać przemieszczania się lub nocowania w rejonach objętych zarówno Tier 1, Tier 2 i Tier 3, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne, czyli w celach zawodowych, edukacyjnych, medycznych. Mieszkańcy Tier 3 mogą podróżować przez inne rejony w dalszych podróżach.