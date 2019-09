Afgański imigrant, który zamordował Polaka opowiada o życiu w więzieniu i konsekwencjach swoich czynów - ZOBACZ wideo!

Skazany na dożywotni pobyt w więzieni afgański imigrant, który w Birmingham zamordował Polaka wystąpił w dramatycznym nagraniu. Sadam Khan Essakhil opowiada o swoim życiu w więzieniu, konsekwencjach swoich poczynań i ostrzega wszystkich przed podzieleniem jego losu.

Gdy Essakhil popełnił zbrodnię, przez którą na całe swoje życie trafił do więzienia, miał zaledwie 16 lat. Nie wiedział jeszcze wtedy, że decyzja o wzięciu ze sobą noża sprawi, że zabije inną osobę, a życie, jakie do tej pory prowadził - po prostu się skończy. Od tamtego czasu minęło mnóstwo czasu - przez cztery lata Esskhil mocno się zmienił. Uświadomił sobie jak bardzo "knife frimes" mogą być szkodliwe, uświadomił sobie jak wielkiej tragedii mógł uniknąć. Docenił wartość nie tylko życia, ale i rodziny oraz bliskich. Nie ma zamiaru uciekać od odpowiedzialności, bo wie jak wielką krzywdę wyrządził, ale jego życie w więzieniu nie jest łatwe.

Zobaczcie, co ma do powiedzenia morderca Polaka po czterech latach od tych dramatycznych wydarzeń:

Przypomnijmy, do zabójstwa Łukasza Furmanka doszło 31 maja 2015 roku. Pochodzący ze Świebodzic na Dolnym Śląsku Polak wraz ze swoim kolegą, Radosławem Dudkiem, szli ulicą Grove Lane w Handsworth (Birmingham). Godzina była już późna, gdy na ich drodze stanęła grupka afgańskich imigrantów. Po krótkiej wymianie zdań (do dziś nie wiadomo, o co poszło) Polacy zostali niespodziewanie zaatakowani nożami. Prawdopodobnie pierwszy został zaatakowany Dudek, Furmanek pospieszył mu z pomocą.

Niestety, wskutek zadanych ran Furmanek zmarł - wykrwawił się na ulicy. Jeden z ciosów trafił prosto w jego serce. Z kolei życie drugiego Polaka udało się uratować, po kilku dniach pobytu na intensywnej terapii.

Brytyjski sąd zabójców skazał na dożywocie. To kara za jedno zabójstwo i usiłowanie mordu. Wówczas 19-letni Abdullah Atiqzoy spędzie 26 lat w więzieniu, a zaledwie 16-letni Sadam Khan Essakhil dopiero po spędzeniu 19 lat za kratami będzie mógł się starać o przedterminowe wyjście zza krat. Właśnie ten drugi, o czterech latach od tamtych wydarzeń, postanowił nagrać film, w którym dzieli się z innymi swoimi doświadczeniami.

