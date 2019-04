Afera MasterCard - niemal każdy mieszkaniec UK może dostać 300 funtów!

W Wielkiej Brytanii złożono pozew zbiorowy przeciwko MasterCard. Około 46 milionów osób stara się o odszkodowanie sięgające prawie 14 miliardów funtów!

Były rzecznik finansowy Wielkiej Brytanii Walter Merricks pozwał giganta na rynku kart płatniczych. W tym sporze reprezentuje on wszystkich (!!!) mieszkańców UK, które na Wyspach mieszkali przez co najmniej trzy miesiące w latach 1992–2008 i, rzecz jasna, posługiwali się kartami wiadome marki. Zarzuty dotyczą dodatkowych, bezprawnych opłat za obsługę kart debetowych i kredytowych podczas płatności za ich pomocą - według Merricksa były one ponoszone przez klientów.

Według wstępnych wyliczeń nawet 46 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii może kwalifikować się do wypłaty odszkodowania w tej sprawie. Suma roszczeń sięga 14 miliardów funtów, więc "na łebka" wychodzi około 300 funtów w ramach rekompensaty!

Roszczenie Merricksa została już raz odrzucone przez sąd - brytyjski Trybunał ds. Konkurencji (Competition Appeal Tribunal) dwa lata temu oddalił rzeczone zarzuty. W dniu wczorajszym zapadł jednak wyrok Sądu Apelacyjny w Londynie, według którego decyzja CAT ma zostać zrewidowana ponownie. Mamy do czynienia z dramatycznym zwrotem w sprawie, która może okazać się największą sprawą tego typu w dziejach brytyjskiego prawodawstwa.

- Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszej decyzji - komentował Merricks dla "The Guardian". - Minęło prawie 12 lat odkąd Mastercard został wyraźnie poinformowany, że złamał prawo, nakładając nadmierne opłaty za transakcje kartą.

Co na to MasterCard? Firma kompletnie nie zgadza się z podstawą roszczenia. Już teraz zapowiedziano odwołanie się od wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy.

Czy będzie mieli do czynienia ze skandalem finansowym w podobnie skali co w przypadku opłat PPI lub kont PBA? - Wygląda na to, że afera związana z nielegalnie nakładanymi opłatami przez MasterCard może być wydarzeniem jeszcze większym! - komentował specjalnie dla "Polish Express" Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Claims zajmującej się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych przez banki opłat bankowych.